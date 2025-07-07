Президент Литви обговорив з німецьким колегою оборонну співпрацю та підтримку України
Київ • УНН
Президент Литви Ґітанас Науседа провів переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром у День державності Литви. Обговорювалися співпраця в обороні, підтримка України, тиск на Росію та інвестиції у військову мобільність.
Президент Литви Ґітанас Науседа провів переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, який прибув до Литовської республіки з візитом у День державності. Про це Науседа повідомив на на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter) в неділю, 6 липня, передає УНН.
Обговорив литовсько-німецьку тісну співпрацю у сфері оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність з Президентом Штайнмаєром. Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі
Нагадаємо, Гітанас Науседа критикує недостатню рішучість антиросійських санкцій, закликаючи до відключення банків від SWIFT, санкцій проти "тіньового флоту" та енергокомпаній. Він також підкреслив важливість підтримки України.
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