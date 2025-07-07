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Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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6 липня, 12:18 • 22675 перегляди
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Президент Литви обговорив з німецьким колегою оборонну співпрацю та підтримку України

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Президент Литви Ґітанас Науседа провів переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром у День державності Литви. Обговорювалися співпраця в обороні, підтримка України, тиск на Росію та інвестиції у військову мобільність.

Президент Литви обговорив з німецьким колегою оборонну співпрацю та підтримку України

Президент Литви Ґітанас Науседа провів переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, який прибув до Литовської республіки з візитом у День державності. Про це Науседа повідомив на на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter) в неділю, 6 липня, передає УНН.

Обговорив литовсько-німецьку тісну співпрацю у сфері оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність з Президентом Штайнмаєром. Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі

- йдеться у дописі.

Нагадаємо, Гітанас Науседа критикує недостатню рішучість антиросійських санкцій, закликаючи до відключення банків від SWIFT, санкцій проти "тіньового флоту" та енергокомпаній. Він також підкреслив важливість підтримки України.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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SWIFT
Гітанас Науседа
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Литва
Німеччина
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