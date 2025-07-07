Президент Литвы обсудил с немецким коллегой оборонное сотрудничество и поддержку Украины
Киев • УНН
Президент Литвы Гитанас Науседа провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в День государственности Литвы. Обсуждались сотрудничество в обороне, поддержка Украины, давление на Россию и инвестиции в военную мобильность.
Президент Литвы Гитанас Науседа провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который прибыл в Литовскую республику с визитом в День государственности. Об этом Науседа сообщил на своей странице в соцсети X (Twitter) в воскресенье, 6 июля, передает УНН.
Обсудил литовско-немецкое тесное сотрудничество в сфере обороны, поддержку Украины, давление на Россию и стратегические инвестиции в военную мобильность с Президентом Штайнмайером. Германия остается ключевым союзником в обеспечении безопасности, устойчивости и мира в Европе
Напомним, Гитанас Науседа критикует недостаточную решимость антироссийских санкций, призывая к отключению банков от SWIFT, санкциям против "теневого флота" и энергокомпаний. Он также подчеркнул важность поддержки Украины.
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