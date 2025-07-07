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Президент Литвы обсудил с немецким коллегой оборонное сотрудничество и поддержку Украины

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Президент Литвы Гитанас Науседа провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в День государственности Литвы. Обсуждались сотрудничество в обороне, поддержка Украины, давление на Россию и инвестиции в военную мобильность.

Президент Литвы обсудил с немецким коллегой оборонное сотрудничество и поддержку Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который прибыл в Литовскую республику с визитом в День государственности. Об этом Науседа сообщил на своей странице в соцсети X (Twitter) в воскресенье, 6 июля, передает УНН.

Обсудил литовско-немецкое тесное сотрудничество в сфере обороны, поддержку Украины, давление на Россию и стратегические инвестиции в военную мобильность с Президентом Штайнмайером. Германия остается ключевым союзником в обеспечении безопасности, устойчивости и мира в Европе

- говорится в сообщении.

Напомним, Гитанас Науседа критикует недостаточную решимость антироссийских санкций, призывая к отключению банков от SWIFT, санкциям против "теневого флота" и энергокомпаний. Он также подчеркнул важность поддержки Украины.

Президент Германии обвинил россию в "исторической лжи"09.05.25, 04:09 • 6365 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Гитанас Науседа
Франк-Вальтер Штайнмайер
Литва
Германия
Украина
Tesla
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