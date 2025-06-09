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Президент Литви закликав до максимальних санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Гітанас Науседа критикує недостатню рішучість антиросійських санкцій, закликаючи до відключення банків від SWIFT, санкцій проти "тіньового флоту" та енергокомпаній. Він також підкреслив важливість підтримки України.

Президент Литви закликав до максимальних санкцій проти росії

Президент Литви Гітанас Науседа наполягає на максимальному масштабі 18-го пакету санкцій Євросоюзу щодо росії. Він розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що погрози того москві санкціями за відмову від перемир'я залишилися просто словами. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Науседа назвав проблемою те, що його погрози москві санкціями за відмову від перемир'я не були реалізовані і припустив, що така політична позиція може мати наслідки для авторитету ЄС. 

Це проблема. І це впливає не лише на авторитет наших санкцій, а й на авторитет усіх наших заходів щодо росії та нашої підтримки України. Ми багато разів заявляли, що підтримаємо Україну та поставимо винищувачі, ракети великої дальності та боєприпаси. Але ми не можемо стримати ці обіцянки

- заявив Науседа в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

Політик запропонував відключити від системи SWIFT всі російські банки, що залишилися, внести до санкційного списку усі судна, що входять до "тіньового флоту" рф , а також розширити обмеження для енергокомпаній, що фінансують держбюджет росії, включаючи Nord Stream, росатом, газпром і лукойл.

Саміт НАТО повинен дати меседж, що Альянс залишається з Україною - Науседа02.06.25, 16:48 • 2004 перегляди

За його словами, вже введені санкції були "недостатньо рішучими" і рф вдається їх обходити за допомогою третіх країн.

Саме з цієї причини російська економіка - хоча вона і не в кращому стані - все ж таки відносно добре функціонує в обставинах, що склалися

 - сказав глава литовської держави.

Литовський лідер вважає "більш ніж очевидним" той факт, що "росія не обмежиться Україною". У цьому контексті Науседа закликав союзників по НАТО вносити "свій внесок у об'єднану міць" альянсу і подякував Німеччині за розміщення в Литві бригади бундесверу . Президент назвав це "важливою частиною стратегії" щодо посилення національної армії та пообіцяв забезпечити німецьким військовослужбовцям теплий прийом.

Нагадаємо

Напередодні комітети у закордонних справах парламентів Латвії, Литви та Естонії, виступили зі спільною заявою щодо підтримки України у війні, яку розв'язала рф, а також її членства у ЄС та НАТО. Відповідну заяву опублікував голова комітету закордонних справ литовського парламенту Жигімантас Павільоніс.

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
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Nord Stream
Ґітанас Науседа
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Бундесвер
Латвія
НАТО
Фрідріх Мерц
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