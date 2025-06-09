Президент Литвы призвал к максимальным санкциям против россии

Президент Литвы Гитанас Науседа настаивает на максимальном масштабе 18-го пакета санкций Евросоюза в отношении россии. Он раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что угрозы того москве санкциями за отказ от перемирия остались просто словами. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Науседа назвал проблемой то, что его угрозы москве санкциями за отказ от перемирия не были реализованы и предположил, что такая политическая позиция может иметь последствия для авторитета ЕС.

Это проблема. И это влияет не только на авторитет наших санкций, но и на авторитет всех наших мер в отношении россии и нашей поддержки Украины. Мы много раз заявляли, что поддержим Украину и поставим истребители, ракеты большой дальности и боеприпасы. Но мы не можем сдержать эти обещания - заявил Науседа в интервью изданию Bild am Sonntag.

Политик предложил отключить от системы SWIFT все оставшиеся российские банки, внести в санкционный список все суда, входящие в "теневой флот" рф, а также расширить ограничения для энергокомпаний, финансирующих госбюджет россии, включая Nord Stream, росатом, газпром и лукойл.

Саммит НАТО должен дать месседж, что Альянс остается с Украиной – Науседа

По его словам, уже введенные санкции были "недостаточно решительными" и рф удается их обходить с помощью третьих стран.

Именно по этой причине российская экономика - хотя она и не в лучшем состоянии - все же относительно хорошо функционирует в сложившихся обстоятельствах - сказал глава литовского государства.

Литовский лидер считает "более чем очевидным" тот факт, что "россия не ограничится Украиной". В этом контексте Науседа призвал союзников по НАТО вносить "свой вклад в объединенную мощь" альянса и поблагодарил Германию за размещение в Литве бригады бундесвера . Президент назвал это "важной частью стратегии" по усилению национальной армии и пообещал обеспечить немецким военнослужащим теплый прием.

Напомним

Накануне комитеты по иностранным делам парламентов Латвии, Литвы и Эстонии, выступили с совместным заявлением о поддержке Украины в войне, которую развязала рф, а также ее членства в ЕС и НАТО. Соответствующее заявление опубликовал председатель комитета по иностранным делам литовского парламента Жигимантас Павильонис.