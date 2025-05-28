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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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Зеленський раніше повертається до Києва через наступ на Сумщину? Джерела спростовують інформацію Spiegel

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Німецьке видання Spiegel повідомило про термінове повернення Зеленського через наступ рф на Сумщині. Проте, джерела УНН спростовують цю інформацію, називаючи її фейком.

Зеленський раніше повертається до Києва через наступ на Сумщину? Джерела спростовують інформацію Spiegel

Німецьке видання Spiegel повідомило, що Президент України Володимир Зеленський терміново повертається з Німеччини через наступ росії на Сумщині, проте джерела УНН повідомляють, що це фейк.

Деталі

Німецьке видання SPIEGEL повідомляло, що Зеленський через серйозну ситуацію в Україні не буде летіти з Берліна в Дюссельдорф, а звідти в Аахен, а повернеться прямо до Києва. Причиною видання називало загрозливу ситуацію в Сумах.

Зеленський раніше повернеться до Києва через загрозливу ситуацію в районі Сум - ЗМІ28.05.25, 22:40 • 810 переглядiв

Джерела УНН повідомляють, що інформація видання не відповідає дійсності. Співрозмовник наголосив, що ситуація на Сумщині сьогодні така ж, як і вчора.

Нагадаємо

У Берліні у вівторок український президент провів переговори з канцлером Фрідріхом Мерцем і отримав нові зобов'язання щодо військової підтримки. Зеленський також зустрівся з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і головою Бундестагу Юлією Клекнер. Тепер він вилетить додому напряму на своєму урядовому літаку.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Сумська область
Бундестаг
Der Spiegel
Франк-Вальтер Штайнмаєр
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