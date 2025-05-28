Зеленський раніше повертається до Києва через наступ на Сумщину? Джерела спростовують інформацію Spiegel

Німецьке видання Spiegel повідомило, що Президент України Володимир Зеленський терміново повертається з Німеччини через наступ росії на Сумщині, проте джерела УНН повідомляють, що це фейк.

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Німецьке видання SPIEGEL повідомляло, що Зеленський через серйозну ситуацію в Україні не буде летіти з Берліна в Дюссельдорф, а звідти в Аахен, а повернеться прямо до Києва. Причиною видання називало загрозливу ситуацію в Сумах.

Зеленський раніше повернеться до Києва через загрозливу ситуацію в районі Сум - ЗМІ

Джерела УНН повідомляють, що інформація видання не відповідає дійсності. Співрозмовник наголосив, що ситуація на Сумщині сьогодні така ж, як і вчора.

Нагадаємо

У Берліні у вівторок український президент провів переговори з канцлером Фрідріхом Мерцем і отримав нові зобов'язання щодо військової підтримки. Зеленський також зустрівся з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і головою Бундестагу Юлією Клекнер. Тепер він вилетить додому напряму на своєму урядовому літаку.