Трамп надіслав листа польському президенту Навроцькому - ЗМІ
Київ • УНН
Дональд Трамп надіслав особистого листа президенту Польщі Каролю Навроцькому через польське посольство у Вашингтоні. Текст документа не розголошується, але лист вже надійшов до Польщі дипломатичними каналами.
Президент США Дональд Трамп надіслав листа своєму польському колезі Каролю Навроцькому. Документ, після того, як його передали через посольство Польщі у США, доставили дипломатичною поштою до Варшави. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.
Деталі
Як повідомив кореспондент RMF FM, Білий дім передав особистий лист Дональда Трампа президенту Польщі Каролю Навроцькому через польське посольство у Вашингтоні.
Наразі текст документа не розголошується. Лист уже надійшов до Польщі дипломатичними каналами. Офіційна сторона поки що не розкриває деталей, тому невідомо, які саме теми зачіпає американський президент.
Тим часом у вівторок увечері президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що мала телефонну розмову з Дональдом Трампом. Головною темою обговорення стало посилення спільного тиску на росію. Це збіглося з активними дипломатичними переговорами у Європі, до яких залучений і польський президент.
Кароль Навроцький повернувся до Варшави у вівторок пізно ввечері після візитів до Берліна та Парижа. Там він провів зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем, а також із президентом Франції Еммануелем Макроном. Аналітики припускають, що дипломатична активність Польщі у співпраці з європейськими партнерами може бути безпосередньо пов’язана зі змістом листа від Трампа.
Нагадаємо
Президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до Берліну 16 вересня вів перемовини про репарації для Польщі від Німеччини за Другу світову війну.
Тим часом президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо.