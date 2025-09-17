$41.180.06
Ексклюзив
05:30 • 9474 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 10337 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 53469 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 79147 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 43381 перегляди
16 вересня, 10:17 • 57263 перегляди

У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:17 • 57263 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 81592 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30443 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 61116 перегляди
16 вересня, 08:08 • 38345 перегляди

Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 08:08 • 38345 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Трамп надіслав листа польському президенту Навроцькому - ЗМІ

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Дональд Трамп надіслав особистого листа президенту Польщі Каролю Навроцькому через польське посольство у Вашингтоні. Текст документа не розголошується, але лист вже надійшов до Польщі дипломатичними каналами.

Трамп надіслав листа польському президенту Навроцькому - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп надіслав листа своєму польському колезі Каролю Навроцькому. Документ, після того, як його передали через посольство Польщі у США, доставили дипломатичною поштою до Варшави. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Як повідомив кореспондент RMF FM, Білий дім передав особистий лист Дональда Трампа президенту Польщі Каролю Навроцькому через польське посольство у Вашингтоні. 

Наразі текст документа не розголошується. Лист уже надійшов до Польщі дипломатичними каналами. Офіційна сторона поки що не розкриває деталей, тому невідомо, які саме теми зачіпає американський президент.

Протестувальники підсвітили Віндзорський замок зображеннями Трампа та Епштейна17.09.25, 06:08 • 2630 переглядiв

Тим часом у вівторок увечері президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що мала телефонну розмову з Дональдом Трампом. Головною темою обговорення стало посилення спільного тиску на росію. Це збіглося з активними дипломатичними переговорами у Європі, до яких залучений і польський президент.

Кароль Навроцький повернувся до Варшави у вівторок пізно ввечері після візитів до Берліна та Парижа. Там він провів зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем, а також із президентом Франції Еммануелем Макроном. Аналітики припускають, що дипломатична активність Польщі у співпраці з європейськими партнерами може бути безпосередньо пов’язана зі змістом листа від Трампа.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до Берліну 16 вересня вів перемовини про репарації для Польщі від Німеччини за Другу світову війну. 

Тим часом президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. Їх супроводжує держсекретар США Марко Рубіо.

Степан Гафтко

Новини Світу
Кароль Навроцький
Марко Рубіо
Європейська комісія
Білий дім
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Варшава
Париж
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Берлін
Польща