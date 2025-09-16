Новий президент Польщі знову вимагатиме репарацій від Німеччини через Другу світову - Politico

Новий президент Польщі Кароль Навроцький, схоже, під час візиту до Берліну 16 вересня знову вимагатиме від Німеччини виплатити полякам репарації за Другу світову війну. Цю тему він підіймає вже не вперше, а його вимоги можуть погано відбитися на відносинах Варшави та Берліну - в той час, коли європейським країнам потрібна єдність перед загрозою з боку рф. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що новий президент Польщі вже не вперше вимагає від Німеччини сплатити репарації за окупацію країни військами нацистського німецького режиму за часів Другої світової.

Щобільше, вимога репарацій - одна з основних для правоконсервативного польського політичного руху "Право та Справедливість", на платформі якого обирався Навроцький. Консерватори називають цифру в щонайменше 1,3 трильйона євро, а 54% поляків підтримує вимогу репарацій від Берліну.

"Навроцький багато в чому втілює той різновид польського популізму, який найбільше бісить Мерца (канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, - ред.) та його союзників", - сказано у матеріалі.

Речник польського президента Рафал Лешкевич підтвердив, що Навроцький "підійматиме це питання" під час візиту. Як на це відреагує Мерц, поки що важко припустити.

"Президент Польщі планує зустрітися з Мерцем, а також з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Пресконференцій не заплановано, що обмежує можливості для відкритого прояву розбрату", - зазначає видання.

При цьому з іншого боку під єдність союзників "підкопується" Білий дім, який демонстративно ігнорує прем’єра Польщі Дональда Туска та підтримує контакти виключно з Навроцьким. Хоча посада президента у Польщі є "дещо церемоніальною".

Попри те, що польський президент може бути корисний лідерам Європи своїми добрими стосунками з Трампом, навряд чи європейські лідери зроблять будь-що, що підірве позиції Туска - який, до речі, відмовився від вимог "ПіС" про репарації, коли став прем’єром.

Нагадаємо

1 вересня у Гданську під час урочистостей, що були присвячені роковинам початку Другої світової війни, Навроцький заявив, що питання репарацій від Німеччини нібито залишається ключовим для історичної справедливості та сучасної безпеки країни.