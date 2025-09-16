$41.230.05
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Одна людина загинула та четверо поранених: наслідки російських обстрілів по Харківщині
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Новий президент Польщі знову вимагатиме репарацій від Німеччини через Другу світову - Politico

Київ • УНН

Новий президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до Берліну 16 вересня знову вимагатиме від Німеччини виплатити репарації за Другу світову війну. Ця вимога може негативно вплинути на відносини Варшави та Берліну, тоді як європейським країнам потрібна єдність перед загрозою з боку РФ.

Новий президент Польщі знову вимагатиме репарацій від Німеччини через Другу світову - Politico

Новий президент Польщі Кароль Навроцький, схоже, під час візиту до Берліну 16 вересня знову вимагатиме від Німеччини виплатити полякам репарації за Другу світову війну. Цю тему він підіймає вже не вперше, а його вимоги можуть погано відбитися на відносинах Варшави та Берліну - в той час, коли європейським країнам потрібна єдність перед загрозою з боку рф. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що новий президент Польщі вже не вперше вимагає від Німеччини сплатити репарації за окупацію країни військами нацистського німецького режиму за часів Другої світової.

Щобільше, вимога репарацій - одна з основних для правоконсервативного польського політичного руху "Право та Справедливість", на платформі якого обирався Навроцький. Консерватори називають цифру в щонайменше 1,3 трильйона євро, а 54% поляків підтримує вимогу репарацій від Берліну.

"Навроцький багато в чому втілює той різновид польського популізму, який найбільше бісить Мерца (канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, - ред.) та його союзників", - сказано у матеріалі.

Речник польського президента Рафал Лешкевич підтвердив, що Навроцький "підійматиме це питання" під час візиту. Як на це відреагує Мерц, поки що важко припустити.

"Президент Польщі планує зустрітися з Мерцем, а також з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Пресконференцій не заплановано, що обмежує можливості для відкритого прояву розбрату", - зазначає видання.

При цьому з іншого боку під єдність союзників "підкопується" Білий дім, який демонстративно ігнорує прем’єра Польщі Дональда Туска та підтримує контакти виключно з Навроцьким. Хоча посада президента у Польщі є "дещо церемоніальною".

Попри те, що польський президент може бути корисний лідерам Європи своїми добрими стосунками з Трампом, навряд чи європейські лідери зроблять будь-що, що підірве позиції Туска - який, до речі, відмовився від вимог "ПіС" про репарації, коли став прем’єром.

Нагадаємо

1 вересня у Гданську під час урочистостей, що були присвячені роковинам початку Другої світової війни, Навроцький заявив, що питання репарацій від Німеччини нібито залишається ключовим для історичної справедливості та сучасної безпеки країни. 

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
Гданськ
Кароль Навроцький
Білий дім
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Варшава
Німеччина
Дональд Туск
Берлін
Польща