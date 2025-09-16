Новый президент Польши снова потребует репараций от Германии за Вторую мировую - Politico

Новый президент Польши Кароль Навроцкий, похоже, во время визита в Берлин 16 сентября снова потребует от Германии выплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. Эту тему он поднимает уже не впервые, а его требования могут плохо отразиться на отношениях Варшавы и Берлина - в то время, когда европейским странам нужно единство перед угрозой со стороны РФ. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что новый президент Польши уже не впервые требует от Германии выплатить репарации за оккупацию страны войсками нацистского немецкого режима во времена Второй мировой.

Более того, требование репараций - одно из основных для правоконсервативного польского политического движения "Право и Справедливость", на платформе которого избирался Навроцкий. Консерваторы называют цифру в не менее 1,3 триллиона евро, а 54% поляков поддерживают требование репараций от Берлина.

"Навроцкий во многом воплощает тот разновидность польского популизма, который больше всего бесит Мерца (канцлера Германии Фридриха Мерца, - ред.) и его союзников", - сказано в материале.

Представитель польского президента Рафал Лешкевич подтвердил, что Навроцкий "поднимет этот вопрос" во время визита. Как на это отреагирует Мерц, пока трудно предположить.

"Президент Польши планирует встретиться с Мерцем, а также с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Пресс-конференций не запланировано, что ограничивает возможности для открытого проявления раздора", - отмечает издание.

При этом с другой стороны под единство союзников "подкопается" Белый дом, который демонстративно игнорирует премьера Польши Дональда Туска и поддерживает контакты исключительно с Навроцким. Хотя должность президента в Польше является "несколько церемониальной".

Несмотря на то, что польский президент может быть полезен лидерам Европы своими хорошими отношениями с Трампом, вряд ли европейские лидеры сделают что-либо, что подорвет позиции Туска - который, кстати, отказался от требований "ПиС" о репарациях, когда стал премьером.

Напомним

1 сентября в Гданьске во время торжеств, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, Навроцкий заявил, что вопрос репараций от Германии якобы остается ключевым для исторической справедливости и современной безопасности страны.