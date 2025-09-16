Новый президент Польши снова потребует репараций от Германии за Вторую мировую - Politico

$41.230.05
10:17 • 2750 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 6526 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 5394 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 11273 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 15044 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 12078 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 24426 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 22570 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 56634 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 66297 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Популярные новости
Один человек погиб и четверо ранены: последствия российских обстрелов Харьковской области16 сентября, 00:54 • 6566 просмотра
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 12496 просмотра
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий06:42 • 4232 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 14411 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 19226 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 6608 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 11303 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 15072 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 24446 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 32760 просмотра
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 39013 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 38679 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 43762 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 49307 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 99243 просмотра
Новый президент Польши снова потребует репараций от Германии за Вторую мировую - Politico

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Новый президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в Берлин 16 сентября снова потребует от Германии выплатить репарации за Вторую мировую войну. Это требование может негативно повлиять на отношения Варшавы и Берлина, тогда как европейским странам необходимо единство перед угрозой со стороны РФ.

Новый президент Польши снова потребует репараций от Германии за Вторую мировую - Politico

Новый президент Польши Кароль Навроцкий, похоже, во время визита в Берлин 16 сентября снова потребует от Германии выплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. Эту тему он поднимает уже не впервые, а его требования могут плохо отразиться на отношениях Варшавы и Берлина - в то время, когда европейским странам нужно единство перед угрозой со стороны РФ. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что новый президент Польши уже не впервые требует от Германии выплатить репарации за оккупацию страны войсками нацистского немецкого режима во времена Второй мировой.

Более того, требование репараций - одно из основных для правоконсервативного польского политического движения "Право и Справедливость", на платформе которого избирался Навроцкий. Консерваторы называют цифру в не менее 1,3 триллиона евро, а 54% поляков поддерживают требование репараций от Берлина.

"Навроцкий во многом воплощает тот разновидность польского популизма, который больше всего бесит Мерца (канцлера Германии Фридриха Мерца, - ред.) и его союзников", - сказано в материале.

Представитель польского президента Рафал Лешкевич подтвердил, что Навроцкий "поднимет этот вопрос" во время визита. Как на это отреагирует Мерц, пока трудно предположить.

"Президент Польши планирует встретиться с Мерцем, а также с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Пресс-конференций не запланировано, что ограничивает возможности для открытого проявления раздора", - отмечает издание.

При этом с другой стороны под единство союзников "подкопается" Белый дом, который демонстративно игнорирует премьера Польши Дональда Туска и поддерживает контакты исключительно с Навроцким. Хотя должность президента в Польше является "несколько церемониальной".

Несмотря на то, что польский президент может быть полезен лидерам Европы своими хорошими отношениями с Трампом, вряд ли европейские лидеры сделают что-либо, что подорвет позиции Туска - который, кстати, отказался от требований "ПиС" о репарациях, когда стал премьером.

Напомним

1 сентября в Гданьске во время торжеств, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, Навроцкий заявил, что вопрос репараций от Германии якобы остается ключевым для исторической справедливости и современной безопасности страны. 

Лилия Подоляк

ПолитикаНовости Мира
Гданьск
Кароль Навроцкий
Белый дом
Франк-Вальтер Штайнмайер
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Варшава
Германия
Дональд Туск
Берлин
Польша