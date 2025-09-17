$41.180.06
Трамп направил письмо польскому президенту Навроцкому - СМИ

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Дональд Трамп направил личное письмо президенту Польши Каролю Навроцкому через польское посольство в Вашингтоне. Текст документа не разглашается, но письмо уже поступило в Польшу по дипломатическим каналам.

Трамп направил письмо польскому президенту Навроцкому - СМИ

Президент США Дональд Трамп направил письмо своему польскому коллеге Каролю Навроцкому. Документ, после того как его передали через посольство Польши в США, доставили дипломатической почтой в Варшаву. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Как сообщил корреспондент RMF FM, Белый дом передал личное письмо Дональда Трампа президенту Польши Каролю Навроцкому через польское посольство в Вашингтоне.

Пока текст документа не разглашается. Письмо уже поступило в Польшу по дипломатическим каналам. Официальная сторона пока не раскрывает деталей, поэтому неизвестно, какие именно темы затрагивает американский президент.

Протестующие подсветили Виндзорский замок изображениями Трампа и Эпштейна17.09.25, 06:08 • 2632 просмотра

Тем временем во вторник вечером президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что имела телефонный разговор с Дональдом Трампом. Главной темой обсуждения стало усиление совместного давления на россию. Это совпало с активными дипломатическими переговорами в Европе, в которых участвует и польский президент.

Кароль Навроцкий вернулся в Варшаву во вторник поздно вечером после визитов в Берлин и Париж. Там он провел встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Аналитики предполагают, что дипломатическая активность Польши в сотрудничестве с европейскими партнерами может быть непосредственно связана с содержанием письма от Трампа.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в Берлин 16 сентября вел переговоры о репарациях для Польши от Германии за Вторую мировую войну.

Тем временем президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио.

Степан Гафтко

