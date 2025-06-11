Очільником Федеральної розвідувальної служби Німеччини може стати посол в Україні - Spiegel

Федеральна розвідувальна служба (BND) отримує нового керівника. Мартін Єгер, який зараз обіймає посаду посла Німеччини в Києві, стане новим президентом цієї структури, повідомляє Spiegel, пише УНН.

Деталі

Зміна на чолі німецької служби зовнішньої розвідки є результатом рішення канцлера Фрідріха Мерца. Оскільки BND безпосередньо підпорядковується відомству федерального канцлера, то саме він і має призначати керівника цього відомства.

Уряд Німеччини ще офіційно не підтвердив цю інформацію. Однак, зазначає Spiegel, кадрове рішення вже деякий час, як було прийняте. Планується, що нинішній президент BND Бруно Каль стане послом Німеччини у Ватикані.

Видання зазначає, що зусиллями Мартіна Єгера, одного з найдосвідченіших кризових дипломатів у Міністерстві закордонних справ Німеччини, BND буде реорганізовано найближчими роками. Розвідувальне відомство може розраховувати на значно більше фінансування для цього. Крім того, уряд Німеччини має намір надати відомству більше гнучкості у сфері зовнішнього шпигунства та технічної розвідки.

Реорганізація в BND вже стала очевидною невдовзі після зміни уряду. Мерц привів до канцелярії Філіпа Вольфа, який нещодавно обіймав посаду одного з віце-президентів BND, на посаду контролера розвідки. Відтоді ходили чутки, що Мерц також може призначити нового керівника BND.

Що відомо про Мартіна Єгера

В останні роки Єгер мав широкі контакти з роботою розвідувальних служб – як у Берліні, так і в кризових регіонах світу. Окрім різних посад у Федеральному міністерстві закордонних справ, де він тимчасово обіймав посаду речника міністра Франка-Вальтера Штайнмаєра (СДПН), у 2013 році він поїхав до столиці Афганістану Кабула як посол. Пізніше він переїхав до Іраку, де з 2021 року очолював посольство в Багдаді. З липня 2023 року він перебуває в Києві.

У Берліні новий керівник BND може покладатися на мережу, яку він створював протягом багатьох років. Окрім дипломатичної кар'єри в Міністерстві закордонних справ, він також обіймав посади в Міністерстві фінансів під керівництвом Вольфганга Шойбле, пізніше був державним секретарем у Міністерстві внутрішніх справ Баден-Вюртемберга у Штутгарті та у Департаменті допомоги розвитку в Берліні. Єгер також здобув досвід у приватному секторі. З 2008 по 2013 рік він обіймав посаду головного лобіста Daimler AG.

Завдяки такому поєднанню – Єгер як президент BND та Філіп Вольф як координатор розвідки в Канцелярії – збір розвідувальної інформації BND має на меті якомога швидше прискоритися. Вольф вважається досвідченим та дискретним розвідником. Наприклад, минулого року він таємно підготував обмін полоненими з росією, в результаті якого звільнили кількох громадян Німеччини та американського журналіста Евана Гершковича з-під російської варти.

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На відміну від попередніх президентів BND, нинішня зміна не є звільненням. Ще до розпаду коаліції Бруно Кал внутрішньо обговорював, чи може він переїхати до Риму як посол Німеччини при Святому Престолі. Тепер новий німецький уряд виконує це бажання.

За вісім років перебування на посаді Кал пережив кілька делікатних справ. Він та його агенти неодноразово зазнавали критики з боку громадськості. Наприклад, у 2021 році його звинуватили в недооцінці загрози захоплення влади талібами в Афганістані.

Наступного року іноземні розвідувальні служби розкритикували BND за те, що вона нібито недостатньо рішуче попередила німецький уряд про вторгнення Росії в Україну. Того ж року було викрито агента BND, який продавав російським розвідувальним службам секретні деталі внутрішньої роботи німецької розвідувальної служби.

На його наступника в BND чекає складне завдання. З огляду на численні кризи в усьому світі, експертиза агентства користується попитом як ніколи. Зокрема, канцлер Мерц, який ставить зовнішню політику в центр роботи свого уряду, очікує, що BND щодня надаватиме кришталево чіткий аналіз та відповідні розвідувальні дані. Той факт, що Мартін Єгер знає про Україну більше, ніж майже будь-хто інший, безумовно, має полегшити його початок на посаді керівника BND.

Доповнення

Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що росія має намір перевірити рішучість Північноатлантичного Альянсу (НАТО), поширивши свою конфронтацію із Заходом за межі України. Зокрема, в Естонії можуть з’явитися "зелені чоловічки".