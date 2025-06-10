росіяни можуть ввести на територію Естонії "зелених чоловічків" - розвідка Німеччини

росія має намір перевірити рішучість Північноатлантичного Альянсу (НАТО), поширивши свою конфронтацію із Заходом за межі України. Зокрема, в Естонії можуть з’явитися "зелені чоловічки", заявив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль у подкасті Table.Today, пише УНН.

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Їм не потрібно відправляти армії танків. Достатньо відправити маленьких "зелених чоловічків" до Естонії для захисту нібито пригноблену російську меншини – сказав Каль.

Він додав, що його відомство має чіткі розвідувальні дані, які свідчать про те, що російські чиновники вважають, що зобов'язання щодо колективної оборони, закріплені в договорі НАТО, більше не мають практичної сили.

Ми цілком впевнені, і в нас є розвідувальні дані, які це підтверджують, що Україна — це лише крок на шляху на захід. Це не означає, що ми очікуємо, що танкові армії рушитимуть на Захід. Але ми бачимо, що обіцянка НАТО щодо колективної оборони буде випробувана — сказав Каль.

Німеччина, яка вже є другим за величиною постачальником озброєнь та фінансової підтримки України у війні з державою-агресором росією, пообіцяла ще більше посилити свою підтримку за нового уряду канцлера Фрідріха Мерца. Він пообіцяв допомогти Україні розробити нові ракети, які можуть вражати глибоко російську територію.

Не уточнюючи характер своїх джерел, Каль сказав, що російські чиновники передбачали конфронтації, які не перетворяться на повноцінне військове зіткнення, що перевірить, чи справді США виконають свої зобов'язання щодо взаємної допомоги згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору.

Звідки взялися "зелені чоловічки"

Анексія Криму росією у 2014 році включала окупацію урядових будівель та офісів російськими солдатами в формі без розпізнавальних знаків та цивільному одязі, яких стали називати "маленькими зеленими чоловічками". Спочатку москва спочатку заперечувала, що це їхні військові.

Каль не уточнив, які саме чиновники в москві думали в такому ключі. Проте він сказав, що його контакти з американськими колегами переконали його, що вони серйозно ставляться до російської загрози.

Вони ставляться до цього так само серйозно, як і ми, слава Богу – сказав він.

Доповнення

Німеччина готується до можливої агресії рф до 2029 року, створюючи мережу бомбосховищ. Планується модернізація тунелів та підвалів для укриття мільйона людей.