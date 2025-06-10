россия намерена проверить решимость Североатлантического Альянса (НАТО), распространив свою конфронтацию с Западом за пределы Украины. В частности, в Эстонии могут появиться "зеленые человечки", заявил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в подкасте Table.Today, пишет УНН.

Детали

Им не нужно отправлять армии танков. Достаточно отправить маленьких "зеленых человечков" в Эстонию для защиты якобы угнетенного русского меньшинства – сказал Каль.

Он добавил, что его ведомство имеет четкие разведывательные данные, свидетельствующие о том, что российские чиновники считают, что обязательства по коллективной обороне, закрепленные в договоре НАТО, больше не имеют практической силы.

Мы вполне уверены, и у нас есть разведывательные данные, подтверждающие это, что Украина — это лишь шаг на пути на запад. Это не значит, что мы ожидаем, что танковые армии двинутся на Запад. Но мы видим, что обещание НАТО о коллективной обороне будет испытано — сказал Каль.

Германия, которая уже является вторым по величине поставщиком вооружений и финансовой поддержки Украины в войне с государством-агрессором россией, пообещала еще больше усилить свою поддержку при новом правительстве канцлера Фридриха Мерца. Он пообещал помочь Украине разработать новые ракеты, которые могут поражать глубоко российскую территорию.

Не уточняя характер своих источников, Каль сказал, что российские чиновники предусматривали конфронтации, которые не превратятся в полноценное военное столкновение, что проверит, действительно ли США выполнят свои обязательства по взаимной помощи согласно статье 5 Североатлантического договора.

Откуда взялись "зеленые человечки"

Аннексия Крыма россией в 2014 году включала оккупацию правительственных зданий и офисов российскими солдатами в форме без опознавательных знаков и гражданской одежде, которых стали называть "маленькими зелеными человечками". Сначала москва сначала отрицала, что это их военные.

Каль не уточнил, какие именно чиновники в москве думали в таком ключе. Однако он сказал, что его контакты с американскими коллегами убедили его, что они серьезно относятся к российской угрозе.

Они относятся к этому так же серьезно, как и мы, слава Богу – сказал он.

Дополнение

Германия готовится к возможной агрессии рф до 2029 года, создавая сеть бомбоубежищ. Планируется модернизация тоннелей и подвалов для укрытия миллиона людей.