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Главой Федеральной разведывательной службы Германии может стать посол в Украине – Spiegel

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Мартин Йегер, посол Германии в Украине, станет новым руководителем BND. Ожидается реорганизация службы и увеличение финансирования, что должно ускорить сбор разведданных.

Главой Федеральной разведывательной службы Германии может стать посол в Украине – Spiegel

Федеральная разведывательная служба (BND) получает нового руководителя. Мартин Йегер, который сейчас занимает должность посла Германии в Киеве, станет новым президентом этой структуры, сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

Смена во главе немецкой службы внешней разведки является результатом решения канцлера Фридриха Мерца. Поскольку BND непосредственно подчиняется ведомству федерального канцлера, то именно он и должен назначать руководителя этого ведомства.

Правительство Германии еще официально не подтвердило эту информацию. Однако, отмечает Spiegel, кадровое решение уже некоторое время, как было принято. Планируется, что нынешний президент BND Бруно Каль станет послом Германии в Ватикане.

Издание отмечает, что усилиями Мартина Йегера, одного из самых опытных кризисных дипломатов в Министерстве иностранных дел Германии, BND будет реорганизовано в ближайшие годы. Разведывательное ведомство может рассчитывать на значительно большее финансирование для этого. Кроме того, правительство Германии намерено предоставить ведомству больше гибкости в сфере внешнего шпионажа и технической разведки.

Реорганизация в BND уже стала очевидной вскоре после смены правительства. Мерц привел в канцелярию Филиппа Вольфа, который недавно занимал должность одного из вице-президентов BND, на должность контролера разведки. С тех пор ходили слухи, что Мерц также может назначить нового руководителя BND.

Что известно о Мартине Йегере

В последние годы Йегер имел широкие контакты с работой разведывательных служб - как в Берлине, так и в кризисных регионах мира. Кроме различных должностей в Федеральном министерстве иностранных дел, где он временно занимал должность пресс-секретаря министра Франка-Вальтера Штайнмайера (СДПГ), в 2013 году он поехал в столицу Афганистана Кабул в качестве посла. Позже он переехал в Ирак, где с 2021 года возглавлял посольство в Багдаде. С июля 2023 года он находится в Киеве.

В Берлине новый руководитель BND может полагаться на сеть, которую он создавал на протяжении многих лет. Кроме дипломатической карьеры в Министерстве иностранных дел, он также занимал должности в Министерстве финансов под руководством Вольфганга Шойбле, позже был государственным секретарем в Министерстве внутренних дел Баден-Вюртемберга в Штутгарте и в Департаменте помощи развитию в Берлине. Йегер также получил опыт в частном секторе. С 2008 по 2013 год он занимал должность главного лоббиста Daimler AG.

Благодаря такому сочетанию - Йегер как президент BND и Филипп Вольф как координатор разведки в Канцелярии - сбор разведывательной информации BND имеет целью как можно быстрее ускориться. Вольф считается опытным и дискретным разведчиком. Например, в прошлом году он тайно подготовил обмен пленными с россией, в результате которого освободили нескольких граждан Германии и американского журналиста Эвана Гершковича из-под российской стражи.

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В отличие от предыдущих президентов BND, нынешняя смена не является увольнением. Еще до распада коалиции Бруно Кал внутренне обсуждал, может ли он переехать в Рим в качестве посла Германии при Святом Престоле. Теперь новое немецкое правительство выполняет это желание.

За восемь лет пребывания в должности Кал пережил несколько щекотливых дел. Он и его агенты неоднократно подвергались критике со стороны общественности. Например, в 2021 году его обвинили в недооценке угрозы захвата власти талибами в Афганистане.

В следующем году иностранные разведывательные службы раскритиковали BND за то, что она якобы недостаточно решительно предупредила немецкое правительство о вторжении России в Украину. В том же году был разоблачен агент BND, который продавал российским разведывательным службам секретные детали внутренней работы немецкой разведывательной службы.

Его преемника в BND ждет сложная задача. Учитывая многочисленные кризисы во всем мире, экспертиза агентства пользуется спросом как никогда. В частности, канцлер Мерц, который ставит внешнюю политику в центр работы своего правительства, ожидает, что BND будет ежедневно предоставлять кристально четкий анализ и соответствующие разведывательные данные. Тот факт, что Мартин Йегер знает об Украине больше, чем почти кто-либо другой, безусловно, должен облегчить его начало в должности руководителя BND.

Дополнение

Руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что россия намерена проверить решимость Североатлантического Альянса (НАТО), распространив свою конфронтацию с Западом за пределы Украины. В частности, в Эстонии могут появиться "зеленые человечки".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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