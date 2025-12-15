$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 2376 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 3618 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 4858 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 12314 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 13453 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 16662 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 18988 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 19947 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20877 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Німеччина поглиблює оборонну співпрацю з Києвом: у фокусі – українська зброя та обмін даними

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Німеччина планує інтегрувати українську зброю та отримувати дані про бойові дії. Уряд представив 10-пунктний план для прискорення інтеграції української промисловості в європейський оборонний ринок.

Німеччина поглиблює оборонну співпрацю з Києвом: у фокусі – українська зброя та обмін даними

Німеччина планує значно посилити оборонну співпрацю з Україною, вперше розглядаючи можливість інтеграції української зброї та отримання від Києва даних про бойові дії. Уряд канцлера Фрідріха Мерца представив 10-пунктний план, спрямований на прискорення інтеграції української промисловості в європейський оборонний ринок. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ключовим елементом плану є розробка меморандуму про взаєморозуміння щодо даних про бойові дії, зокрема інформації про роботу німецьких оборонних технологій на фронті. У документі зазначено, що це дозволить військовим силам та промисловості обох країн "навчатися та розробляти стратегії та системи на основі реалістичних даних".

У документі також йдеться про те, що військова підтримка України Берліном вже "значно сприяла розвитку промислового потенціалу та технологічних інновацій у Німеччині".

Зеленський зустрівся з головою Бундестагу: обговорили використання заморожених активів рф для України15.12.25, 17:17 • 370 переглядiв

Ця угода про співпрацю в галузі оборони розглядається як частина можливих гарантій безпеки для України. Напередодні президент Володимир Зеленський після зустрічі з делегацією США на чолі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером дав зрозуміти, що Україна може прийняти гарантії безпеки від США та Європи як засіб запобігання майбутній російській агресії, що замінить її довгострокову мету вступу до НАТО.

Німеччина залишається найбільшим військовим спонсором України в Європі, надавши допомогу на суму понад 40 мільярдів євро.

Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром: обговорили напрацювання рамкового документа щодо закінчення війни15.12.25, 16:27 • 832 перегляди

Степан Гафтко

