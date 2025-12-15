Германия углубляет оборонное сотрудничество с Киевом: в фокусе – украинское оружие и обмен данными
Киев • УНН
Германия планирует интегрировать украинское оружие и получать данные о боевых действиях. Правительство представило 10-пунктный план для ускорения интеграции украинской промышленности в европейский оборонный рынок.
Германия планирует значительно усилить оборонное сотрудничество с Украиной, впервые рассматривая возможность интеграции украинского оружия и получения от Киева данных о боевых действиях. Правительство канцлера Фридриха Мерца представило 10-пунктный план, направленный на ускорение интеграции украинской промышленности в европейский оборонный рынок. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Ключевым элементом плана является разработка меморандума о взаимопонимании относительно данных о боевых действиях, в частности информации о работе немецких оборонных технологий на фронте. В документе указано, что это позволит военным силам и промышленности обеих стран «обучаться и разрабатывать стратегии и системы на основе реалистичных данных».
В документе также говорится о том, что военная поддержка Украины Берлином уже «значительно способствовала развитию промышленного потенциала и технологических инноваций в Германии».
Это соглашение о сотрудничестве в области обороны рассматривается как часть возможных гарантий безопасности для Украины. Накануне президент Владимир Зеленский после встречи с делегацией США во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером дал понять, что Украина может принять гарантии безопасности от США и Европы как средство предотвращения будущей российской агрессии, что заменит ее долгосрочную цель вступления в НАТО.
Германия остается крупнейшим военным спонсором Украины в Европе, предоставив помощь на сумму более 40 миллиардов евро.
