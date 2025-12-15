Германия углубляет оборонное сотрудничество с Киевом: в фокусе – украинское оружие и обмен данными

$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:22 • 250 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 1780 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 3094 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 4374 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 11889 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 13160 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 16308 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 18685 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 19662 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 20664 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.6м/с
84%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Буковине утром произошло землетрясение: детали15 декабря, 07:57 • 6894 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших09:49 • 16337 просмотра
Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится10:36 • 5486 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 16762 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 8822 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
13:38 • 11873 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 9214 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 17189 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 76687 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 93567 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Франк-Вальтер Штайнмайер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Одесса
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 21568 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 38818 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 40150 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 44587 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 79370 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Ми-8

Германия углубляет оборонное сотрудничество с Киевом: в фокусе – украинское оружие и обмен данными

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Германия планирует интегрировать украинское оружие и получать данные о боевых действиях. Правительство представило 10-пунктный план для ускорения интеграции украинской промышленности в европейский оборонный рынок.

Германия углубляет оборонное сотрудничество с Киевом: в фокусе – украинское оружие и обмен данными

Германия планирует значительно усилить оборонное сотрудничество с Украиной, впервые рассматривая возможность интеграции украинского оружия и получения от Киева данных о боевых действиях. Правительство канцлера Фридриха Мерца представило 10-пунктный план, направленный на ускорение интеграции украинской промышленности в европейский оборонный рынок. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ключевым элементом плана является разработка меморандума о взаимопонимании относительно данных о боевых действиях, в частности информации о работе немецких оборонных технологий на фронте. В документе указано, что это позволит военным силам и промышленности обеих стран «обучаться и разрабатывать стратегии и системы на основе реалистичных данных».

В документе также говорится о том, что военная поддержка Украины Берлином уже «значительно способствовала развитию промышленного потенциала и технологических инноваций в Германии».

Зеленский встретился с главой Бундестага: обсудили использование замороженных активов рф для Украины15.12.25, 17:17 • 250 просмотров

Это соглашение о сотрудничестве в области обороны рассматривается как часть возможных гарантий безопасности для Украины. Накануне президент Владимир Зеленский после встречи с делегацией США во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером дал понять, что Украина может принять гарантии безопасности от США и Европы как средство предотвращения будущей российской агрессии, что заменит ее долгосрочную цель вступления в НАТО.

Германия остается крупнейшим военным спонсором Украины в Европе, предоставив помощь на сумму более 40 миллиардов евро.

Зеленский встретился со Штайнмайером: обсудили наработки рамочного документа по окончании войны15.12.25, 16:27 • 796 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Техника
Война в Украине
Столкновения
благотворительность
Bloomberg L.P.
НАТО
Франк-Вальтер Штайнмайер
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев