15:05
"До конца дня надеемся на достижение соглашения": Умеров сообщил о реальном прогрессе в переговорах с СШАPhoto
14:54
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
публикации
Эксклюзивы
Зеленский встретился с главой Бундестага: обсудили использование замороженных активов рф для Украины

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Бундестага Германии Юлией Клёкнер. Стороны обсудили механизмы использования замороженных российских активов в пользу Украины и оборонную помощь.

Зеленский встретился с главой Бундестага: обсудили использование замороженных активов рф для Украины
Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Бундестага Германии Юлией Клёкнер. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

В ходе встречи стороны обсудили механизмы, которые позволят использовать замороженные российские активы в пользу Украины.

Ценим лидерство Германии в этом вопросе. Отдельно говорили о наших с партнерами усилиях для окончания войны, установления достойного мира и обеспечения безопасности

- заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Юлию Клёкнер и весь Бундестаг за поддержку Украины, а именно - за выделение 11,5 млрд евро на оборонную помощь в следующем году.

Это поможет нашим воинам, в целом стране в защите от российской агрессии

- отметил Президент Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берлине с финским коллегой Александером Стуббом. Оба лидера обсудили результаты дипломатической работы, а также скоординировали общие позиции.

Второй раунд переговоров Зеленского и представителей США в Берлине завершился15.12.25, 14:29 • 2940 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Бундестаг
Александр Стабб
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Берлин