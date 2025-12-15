Зеленский встретился с главой Бундестага: обсудили использование замороженных активов рф для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Бундестага Германии Юлией Клёкнер. Стороны обсудили механизмы использования замороженных российских активов в пользу Украины и оборонную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Бундестага Германии Юлией Клёкнер. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
В ходе встречи стороны обсудили механизмы, которые позволят использовать замороженные российские активы в пользу Украины.
Ценим лидерство Германии в этом вопросе. Отдельно говорили о наших с партнерами усилиях для окончания войны, установления достойного мира и обеспечения безопасности
Он также поблагодарил Юлию Клёкнер и весь Бундестаг за поддержку Украины, а именно - за выделение 11,5 млрд евро на оборонную помощь в следующем году.
Это поможет нашим воинам, в целом стране в защите от российской агрессии
