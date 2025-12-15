$42.190.08
Второй раунд переговоров Зеленского и представителей США в Берлине завершился

Киев • УНН

 • 410 просмотра

В Берлине завершился второй раунд переговоров с участием Президента Украины Владимира Зеленского и представителей США. Подробности пока неизвестны.

Второй раунд переговоров Зеленского и представителей США в Берлине завершился

В Берлине завершился второй раунд переговоров с представителями США с участием Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на источники.

"Раунд переговоров (Зеленского и представителей США - ред.) завершился", - сообщил собеседник УНН.

Контекст

Как ранее сообщал УНН, встреча Президента Владимира Зеленского с переговорщиками США, по сообщениям, началась в Берлине, на фоне усиления давления президента США Дональда Трампа на Украину, чтобы она достигла соглашения.

Эта встреча, о начале которой высокопоставленный чиновник Украины сообщил AFP, происходит на второй день переговоров, направленных на прекращение войны с россией. В воскресенье Зеленский и посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер более пяти часов вели переговоры в Берлине, чтобы найти решение конфликта, вызванного вторжением россии в Украину в 2022 году.

В воскресенье вечером, после первого раунда переговоров, посланник США Стив Уиткофф заявил, что достигнут "значительный прогресс". Но министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что необходимо подождать до "конца недели", чтобы узнать о результатах обсуждений. Он еще раз указал на ответственность главы кремля владимира путина за прекращение войны, которую он начал в феврале 2022 года.

Как отмечает AFP, воскресная встреча состоялась под усиленной охраной в канцлерской резиденции в Берлине, где в понедельник лидер Германии Фридрих Мерц должен был провести ужин с Зеленским, группой европейских лидеров и руководителями НАТО и ЕС.

Фотограф AFP видел, как украинский лидер выходил из канцлерской резиденции незадолго до 21:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Трамп настаивал на прекращении войны, но "Киев и его союзники в Европе прилагают все усилия, чтобы предотвратить любое урегулирование, которое было бы значительно выгоднее россии", пишет издание.

"Остаются ключевые вопросы относительно территориальных уступок Украины, будущих гарантий безопасности для Киева и того, согласится ли москва на любое предложение, разработанное европейцами и американцами", - говорится в публикации.

Зеленский, направляясь в Германию, заявил, что готов к "диалогу" по прекращению войны. Он сказал, что надеется, что Вашингтон поддержит идею замораживания линии фронта там, где она есть, а не того, чтобы Украина уступила весь Донбасс, как требует москва.

"Трамп усиливает давление на Украину, чтобы она достигла соглашения с момента обнародования в прошлом месяце плана по прекращению войны, который был раскритикован как повторяющий требования москвы", - говорится в публикации.

Украинские чиновники перед переговорами заявили, что они направили Вашингтону переработанную версию. Уиткофф сказал, что в воскресенье состоялись "углубленные обсуждения" этого плана, "экономической повестки дня и другого".

Зеленский заявил в воскресенье: "Самое главное, чтобы план был максимально справедливым, прежде всего для Украины, потому что россия начала войну".

Европейцы и украинцы попросили Соединенные Штаты предоставить им "гарантии безопасности", прежде чем Украина будет вести переговоры относительно любых территориальных уступок, заявила Франция в пятницу.

Согласно последнему плану США, Украина сможет вступить в ЕС уже в январе 2027 года, сообщил высокопоставленный чиновник, знакомый с этим вопросом, AFP в пятницу на условиях анонимности.

Антонина Туманова

