Зеленський зустрівся з головою Бундестагу: обговорили використання заморожених активів рф для України
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Сторони обговорили механізми використання заморожених російських активів на користь України та оборонну допомогу.
Деталі
Під час зустрічі сторони обговорили механізми, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України.
Цінуємо лідерство Німеччини в цьому питанні. Окремо говорили про наші з партнерами зусилля для закінчення війни, встановлення достойного миру та гарантування безпеки
Він також подякував Юлії Кльокнер та всьому Бундестагу за підтримку України, а саме - за виділення 11,5 млрд євро на оборонну допомогу наступного року.
Це допоможе нашим воїнам, загалом країні в захисті від російської агресії
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Берліні з фінським колегою Александером Стуббом. Обидва лідери обговорили результати дипломатичної роботи, а також скоординували спільні позиції.
