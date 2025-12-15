Зеленський зустрівся з головою Бундестагу: обговорили використання заморожених активів рф для України

$42.190.08
"До кінця дня надіємося на досягнення угоди": Умєров повідомив про реальний прогрес у переговорах зі СШАPhoto
14:54 • 2436 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 3732 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 11334 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 12701 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 15742 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 18179 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 19198 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20283 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18760 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57 • 6224 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників09:49 • 15691 перегляди
Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться10:36 • 4832 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 15858 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 7560 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 11335 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 8406 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 16280 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 75959 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 92798 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 21264 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 38543 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 39900 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 44346 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 79130 перегляди
Зеленський зустрівся з головою Бундестагу: обговорили використання заморожених активів рф для України

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Сторони обговорили механізми використання заморожених російських активів на користь України та оборонну допомогу.

Зеленський зустрівся з головою Бундестагу: обговорили використання заморожених активів рф для України
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі сторони обговорили механізми, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України.

Цінуємо лідерство Німеччини в цьому питанні. Окремо говорили про наші з партнерами зусилля для закінчення війни, встановлення достойного миру та гарантування безпеки

- заявив Зеленський.

Він також подякував Юлії Кльокнер та всьому Бундестагу за підтримку України, а саме - за виділення 11,5 млрд євро на оборонну допомогу наступного року.

Це допоможе нашим воїнам, загалом країні в захисті від російської агресії

- зазначив Президент України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Берліні з фінським колегою Александером Стуббом. Обидва лідери обговорили результати дипломатичної роботи, а також скоординували спільні позиції.

Другий раунд перемовин Зеленського та представників США у Берліні завершився15.12.25, 14:29

Євген Устименко

