Зеленський зустрівся з головою Бундестагу: обговорили використання заморожених активів рф для України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Під час зустрічі сторони обговорили механізми, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України.

Цінуємо лідерство Німеччини в цьому питанні. Окремо говорили про наші з партнерами зусилля для закінчення війни, встановлення достойного миру та гарантування безпеки

Він також подякував Юлії Кльокнер та всьому Бундестагу за підтримку України, а саме - за виділення 11,5 млрд євро на оборонну допомогу наступного року.

Це допоможе нашим воїнам, загалом країні в захисті від російської агресії