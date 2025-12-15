Зеленський і Стубб зустрілись у Берліні: стали відомі деталі розмови
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Берліні з фінським колегою Александром Стуббом. Лідери обговорили результати дипломатичної роботи та скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами.
Деталі
Обидва лідери обговорили результати дипломатичної роботи, скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами, які відбудуться сьогодні в Берліні, та узгодили наступні кроки.
Він подякував Фінляндії за підтримку України.
Цінуємо внесок країни в програму PURL, яка завдяки оборонному посиленню України зміцнює наші позиції під час переговорів
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що президент Фінляндії Александер Стубб несподівано прибув на саміт України в Берліні. Він зустрівся з американськими переговірниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.