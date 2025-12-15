$42.190.08
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 8570 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 12233 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 13560 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 15624 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 22823 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 31829 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28204 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 37824 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 39483 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
Зеленський і Стубб зустрілись у Берліні: стали відомі деталі розмови

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Берліні з фінським колегою Александром Стуббом. Лідери обговорили результати дипломатичної роботи та скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами.

Зеленський і Стубб зустрілись у Берліні: стали відомі деталі розмови
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Берліні зі своїм фінським колегою Александром Стуббом. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Обидва лідери обговорили результати дипломатичної роботи, скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами, які відбудуться сьогодні в Берліні, та узгодили наступні кроки.

Скоординували також спільні позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні та узгодили наступні кроки

- зазначив Зеленський.

Він подякував Фінляндії за підтримку України.

Цінуємо внесок країни в програму PURL, яка завдяки оборонному посиленню України зміцнює наші позиції під час переговорів

- йдеться в заяві Президента.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент Фінляндії Александер Стубб несподівано прибув на саміт України в Берліні. Він зустрівся з американськими переговірниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Александр Стубб
Фінляндія
Володимир Зеленський
Україна
Берлін