Зеленський і Стубб зустрілись у Берліні: стали відомі деталі розмови

Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Берліні зі своїм фінським колегою Александром Стуббом. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Обидва лідери обговорили результати дипломатичної роботи, скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами, які відбудуться сьогодні в Берліні, та узгодили наступні кроки.

Скоординували також спільні позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні та узгодили наступні кроки - зазначив Зеленський.

Він подякував Фінляндії за підтримку України.

Цінуємо внесок країни в програму PURL, яка завдяки оборонному посиленню України зміцнює наші позиції під час переговорів - йдеться в заяві Президента.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент Фінляндії Александер Стубб несподівано прибув на саміт України в Берліні. Він зустрівся з американськими переговірниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.