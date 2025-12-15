$42.190.08
Зеленский и Стубб встретились в Берлине: стали известны детали разговора

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берлине с финским коллегой Александером Стуббом. Лидеры обсудили результаты дипломатической работы и скоординировали общие позиции перед встречами с партнерами.

Зеленский и Стубб встретились в Берлине: стали известны детали разговора
Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берлине со своим финским коллегой Александером Стуббом. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Оба лидера обсудили результаты дипломатической работы, скоординировали общие позиции перед встречами с партнерами, которые состоятся сегодня в Берлине, и согласовали следующие шаги.

Скоординировали также общие позиции перед сегодняшними встречами с партнерами в Берлине и согласовали следующие шаги

- отметил Зеленский.

Он поблагодарил Финляндию за поддержку Украины.

Ценим вклад страны в программу PURL, которая благодаря оборонному усилению Украины укрепляет наши позиции во время переговоров

- говорится в заявлении Президента.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что президент Финляндии Александер Стубб неожиданно прибыл на саммит Украины в Берлине. Он встретился с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Евгений Устименко

