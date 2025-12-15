Зеленский и Стубб встретились в Берлине: стали известны детали разговора
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берлине с финским коллегой Александером Стуббом. Лидеры обсудили результаты дипломатической работы и скоординировали общие позиции перед встречами с партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берлине со своим финским коллегой Александером Стуббом. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Оба лидера обсудили результаты дипломатической работы, скоординировали общие позиции перед встречами с партнерами, которые состоятся сегодня в Берлине, и согласовали следующие шаги.
Скоординировали также общие позиции перед сегодняшними встречами с партнерами в Берлине и согласовали следующие шаги
Он поблагодарил Финляндию за поддержку Украины.
Ценим вклад страны в программу PURL, которая благодаря оборонному усилению Украины укрепляет наши позиции во время переговоров
Напомним
Ранее УНН сообщал, что президент Финляндии Александер Стубб неожиданно прибыл на саммит Украины в Берлине. Он встретился с американскими переговорщиками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.