Президент Фінляндії Стубб несподівано зустрівся з переговірниками Трампа у Берліні - Bild

bild.de

Президент Фінляндії Александер Стубб несподівано прибув до Берліна, де зібрали саміт щодо війни в Україні, і зустрівся там зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та радником і зятем Трампа Джаредом Кушнером, повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

"Президент Фінляндії Александер Стубб несподівано прибув на саміт України в Берліні. Американські переговірники Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до готелю Adlon на Паризькій площі в Берліні о 21:57, щоб зустрітися зі Стуббом на першому поверсі. Він мав би бути посередником як нейтральна сторона між Україною та США", - ідеться у публікації.

Американські переговірники, як пише видання, говорили зі Стуббом майже 20 хвилин.

Як вказано, його приїзд став несподіванкою: він не брав участі в офіційних переговорах у неділю в офісі канцлера.

"Стубб може чітко дати зрозуміти США, що москва є загрозою не лише для України. Тому що Фінляндія, як сусід росії, перебуває під прямою загрозою і вже була жертвою одного разу: у 1939 році до країни було вторгнення москви після пакту Гітлера-Сталіна", - зазначається у публікації.

Стубб навчався в США і вважається довіреною особою Трампа - частково тому, що він грає в гольф, як президент США. Фінський президент був на полі для гольфу в Мар-а-Лаго в березні під час інтерв'ю NBC з Дональдом Трампом - і пояснив на пресконференції, що Трамп хотів знати про путіна. За словами Стубба, "сам Трамп запитав, "чи можна довіряти володимиру путіну". І? "Я відповів, що не можу"", пише видання.

Президент Фінляндії тоді заявив, що Трамп досить нетерплячий до дій росії та таких інтриг і затримок щодо припинення вогню: "Я сам намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка росії. Спочатку ми щось домовляємося, а потім знову ставимо умови".

"Цього разу Захід також може сподіватися, що Стабб здійснить цей вплив на американських переговірників", - зазначає видання.

