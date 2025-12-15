$42.190.08
Ексклюзив
07:53 • 3224 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 4214 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 9672 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 18261 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 28044 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 25629 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 35308 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 38527 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 52096 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 77123 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
Президент Фінляндії Стубб несподівано зустрівся з переговірниками Трампа у Берліні - Bild

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Президент Фінляндії Александер Стубб несподівано прибув на саміт України в Берліні. Він зустрівся з американськими переговірниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у готелі Adlon.

Президент Фінляндії Стубб несподівано зустрівся з переговірниками Трампа у Берліні - Bild
bild.de

Президент Фінляндії Александер Стубб несподівано прибув до Берліна, де зібрали саміт щодо війни в Україні, і зустрівся там зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та радником і зятем Трампа Джаредом Кушнером, повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

"Президент Фінляндії Александер Стубб несподівано прибув на саміт України в Берліні. Американські переговірники Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до готелю Adlon на Паризькій площі в Берліні о 21:57, щоб зустрітися зі Стуббом на першому поверсі. Він мав би бути посередником як нейтральна сторона між Україною та США", - ідеться у публікації.

Американські переговірники, як пише видання, говорили зі Стуббом майже 20 хвилин.

Як вказано, його приїзд став несподіванкою: він не брав участі в офіційних переговорах у неділю в офісі канцлера.

"Стубб може чітко дати зрозуміти США, що москва є загрозою не лише для України. Тому що Фінляндія, як сусід росії, перебуває під прямою загрозою і вже була жертвою одного разу: у 1939 році до країни було вторгнення москви після пакту Гітлера-Сталіна", - зазначається у публікації.

Стубб навчався в США і вважається довіреною особою Трампа - частково тому, що він грає в гольф, як президент США. Фінський президент був на полі для гольфу в Мар-а-Лаго в березні під час інтерв'ю NBC з Дональдом Трампом - і пояснив на пресконференції, що Трамп хотів знати про путіна. За словами Стубба, "сам Трамп запитав, "чи можна довіряти володимиру путіну". І? "Я відповів, що не можу"", пише видання.

Президент Фінляндії тоді заявив, що Трамп досить нетерплячий до дій росії та таких інтриг і затримок щодо припинення вогню: "Я сам намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка росії. Спочатку ми щось домовляємося, а потім знову ставимо умови".

"Цього разу Захід також може сподіватися, що Стабб здійснить цей вплив на американських переговірників", - зазначає видання.

Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності15.12.25, 09:40 • 4220 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Александр Стубб
Фінляндія
Сполучені Штати Америки
Україна
Берлін