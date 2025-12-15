Президент Финляндии Стубб неожиданно встретился с переговорщиками Трампа в Берлине - Bild

$42.190.08
49.470.05
ukenru
Эксклюзив
07:53 • 2362 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 2692 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 8316 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 17570 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 27341 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 25203 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 34864 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 38344 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 51924 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 76924 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
87%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода15 декабря, 00:22 • 13198 просмотра
Президент Эстонии предложил помочь Венгрии с уплатой штрафов за разрыв энергетических соглашений с РФ15 декабря, 00:49 • 10725 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности03:20 • 12025 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями04:45 • 4814 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto05:02 • 13100 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 59573 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 74362 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 62240 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 71724 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 96206 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Австралия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 13620 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 31215 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 33111 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 37779 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 72368 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Фильм
Отопление

Президент Финляндии Стубб неожиданно встретился с переговорщиками Трампа в Берлине - Bild

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Финляндии Александер Стубб неожиданно прибыл на саммит по Украине в Берлине. Он встретился с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в отеле Adlon.

Президент Финляндии Стубб неожиданно встретился с переговорщиками Трампа в Берлине - Bild
bild.de

Президент Финляндии Александер Стубб неожиданно прибыл в Берлин, где собрали саммит по войне в Украине, и встретился там со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером, сообщает Bild, пишет УНН.

Подробности

"Президент Финляндии Александер Стубб неожиданно прибыл на саммит Украины в Берлине. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в отель Adlon на Парижской площади в Берлине в 21:57, чтобы встретиться со Стуббом на первом этаже. Он должен был бы быть посредником как нейтральная сторона между Украиной и США", - говорится в публикации.

Американские переговорщики, как пишет издание, говорили со Стуббом почти 20 минут.

Как указано, его приезд стал неожиданностью: он не участвовал в официальных переговорах в воскресенье в офисе канцлера.

"Стубб может четко дать понять США, что москва является угрозой не только для Украины. Потому что Финляндия, как сосед россии, находится под прямой угрозой и уже была жертвой однажды: в 1939 году в страну было вторжение москвы после пакта Гитлера-Сталина", - отмечается в публикации.

Стубб учился в США и считается доверенным лицом Трампа - отчасти потому, что он играет в гольф, как президент США. Финский президент был на поле для гольфа в Мар-а-Лаго в марте во время интервью NBC с Дональдом Трампом - и объяснил на пресс-конференции, что Трамп хотел знать о путине. По словам Стубба, "сам Трамп спросил, "можно ли доверять владимиру путину". И? "Я ответил, что не могу"", пишет издание.

Президент Финляндии тогда заявил, что Трамп достаточно нетерпелив к действиям россии и таким интригам и задержкам относительно прекращения огня: "Я сам пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение россии. Сначала мы о чем-то договариваемся, а потом снова ставим условия".

"На этот раз Запад также может надеяться, что Стабб окажет это влияние на американских переговорщиков", - отмечает издание.

Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях15.12.25, 09:40 • 2698 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Александр Стабб
Финляндия
Соединённые Штаты
Украина
Берлин