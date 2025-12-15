Президент Финляндии Стубб неожиданно встретился с переговорщиками Трампа в Берлине - Bild
Киев • УНН
Президент Финляндии Александер Стубб неожиданно прибыл на саммит по Украине в Берлине. Он встретился с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в отеле Adlon.
Президент Финляндии Александер Стубб неожиданно прибыл в Берлин, где собрали саммит по войне в Украине, и встретился там со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером, сообщает Bild, пишет УНН.
Подробности
"Президент Финляндии Александер Стубб неожиданно прибыл на саммит Украины в Берлине. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в отель Adlon на Парижской площади в Берлине в 21:57, чтобы встретиться со Стуббом на первом этаже. Он должен был бы быть посредником как нейтральная сторона между Украиной и США", - говорится в публикации.
Американские переговорщики, как пишет издание, говорили со Стуббом почти 20 минут.
Как указано, его приезд стал неожиданностью: он не участвовал в официальных переговорах в воскресенье в офисе канцлера.
"Стубб может четко дать понять США, что москва является угрозой не только для Украины. Потому что Финляндия, как сосед россии, находится под прямой угрозой и уже была жертвой однажды: в 1939 году в страну было вторжение москвы после пакта Гитлера-Сталина", - отмечается в публикации.
Стубб учился в США и считается доверенным лицом Трампа - отчасти потому, что он играет в гольф, как президент США. Финский президент был на поле для гольфа в Мар-а-Лаго в марте во время интервью NBC с Дональдом Трампом - и объяснил на пресс-конференции, что Трамп хотел знать о путине. По словам Стубба, "сам Трамп спросил, "можно ли доверять владимиру путину". И? "Я ответил, что не могу"", пишет издание.
Президент Финляндии тогда заявил, что Трамп достаточно нетерпелив к действиям россии и таким интригам и задержкам относительно прекращения огня: "Я сам пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение россии. Сначала мы о чем-то договариваемся, а потом снова ставим условия".
"На этот раз Запад также может надеяться, что Стабб окажет это влияние на американских переговорщиков", - отмечает издание.
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях15.12.25, 09:40 • 2698 просмотров