Президент Финляндии Стубб неожиданно встретился с переговорщиками Трампа в Берлине - Bild

bild.de

Президент Финляндии Александер Стубб неожиданно прибыл в Берлин, где собрали саммит по войне в Украине, и встретился там со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером, сообщает Bild, пишет УНН.

Подробности

"Президент Финляндии Александер Стубб неожиданно прибыл на саммит Украины в Берлине. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в отель Adlon на Парижской площади в Берлине в 21:57, чтобы встретиться со Стуббом на первом этаже. Он должен был бы быть посредником как нейтральная сторона между Украиной и США", - говорится в публикации.

Американские переговорщики, как пишет издание, говорили со Стуббом почти 20 минут.

Как указано, его приезд стал неожиданностью: он не участвовал в официальных переговорах в воскресенье в офисе канцлера.

"Стубб может четко дать понять США, что москва является угрозой не только для Украины. Потому что Финляндия, как сосед россии, находится под прямой угрозой и уже была жертвой однажды: в 1939 году в страну было вторжение москвы после пакта Гитлера-Сталина", - отмечается в публикации.

Стубб учился в США и считается доверенным лицом Трампа - отчасти потому, что он играет в гольф, как президент США. Финский президент был на поле для гольфа в Мар-а-Лаго в марте во время интервью NBC с Дональдом Трампом - и объяснил на пресс-конференции, что Трамп хотел знать о путине. По словам Стубба, "сам Трамп спросил, "можно ли доверять владимиру путину". И? "Я ответил, что не могу"", пишет издание.

Президент Финляндии тогда заявил, что Трамп достаточно нетерпелив к действиям россии и таким интригам и задержкам относительно прекращения огня: "Я сам пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение россии. Сначала мы о чем-то договариваемся, а потом снова ставим условия".

"На этот раз Запад также может надеяться, что Стабб окажет это влияние на американских переговорщиков", - отмечает издание.

Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях