В Чехии предлагают Мерцу возглавить дипломатическую миссию ЕС для мира в Украине
Киев • УНН
Премьер Чехии Бабиш призвал канцлера Германии Мерца возглавить переговоры ЕС по войне. Миссия должна получить мандат от Европейского совета и Еврокомиссии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц должен вести переговоры от имени Европейского Союза о прекращении российской агрессии в Украине, возглавив миссию на основе мандата Европейского Совета и Еврокомиссии. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.
Детали
По его словам, войну в Украине необходимо прекратить, в то же время «очевидно, что президент россии владимир путин является агрессором, а президент США Дональд Трамп сосредотачивается на Ближнем Востоке и урегулировании блокады Ормузского пролива».
Для меня очевидно, именно канцлер Германии Мерц должен каким-то образом возглавить некую дипломатическую миссию на основе мандата Совета и Комиссии
Контекст
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что был бы готов представлять Европу на мирных переговорах, если бы его попросили.
российский диктатор владимир путин высказался в поддержку кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера как возможного посредника в контактах между россией и Европейским союзом.
Также в качестве возможных переговорщиков с рф от ЕС рассматривались глава Евросовета Антониу Кошта, бывшая Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
К переговорам между Украиной и РФ стоит привлечь Европу и США - Зеленский05.06.26, 01:38 • 3376 просмотров