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В Чехии предлагают Мерцу возглавить дипломатическую миссию ЕС для мира в Украине

Киев • УНН

 • 1744 просмотра

Премьер Чехии Бабиш призвал канцлера Германии Мерца возглавить переговоры ЕС по войне. Миссия должна получить мандат от Европейского совета и Еврокомиссии.

В Чехии предлагают Мерцу возглавить дипломатическую миссию ЕС для мира в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен вести переговоры от имени Европейского Союза о прекращении российской агрессии в Украине, возглавив миссию на основе мандата Европейского Совета и Еврокомиссии. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.

Детали

По его словам, войну в Украине необходимо прекратить, в то же время «очевидно, что президент россии владимир путин является агрессором, а президент США Дональд Трамп сосредотачивается на Ближнем Востоке и урегулировании блокады Ормузского пролива».

Для меня очевидно, именно канцлер Германии Мерц должен каким-то образом возглавить некую дипломатическую миссию на основе мандата Совета и Комиссии

– сказал Бабиш.

Контекст

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что был бы готов представлять Европу на мирных переговорах, если бы его попросили.

российский диктатор владимир путин высказался в поддержку кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера как возможного посредника в контактах между россией и Европейским союзом.

Также в качестве возможных переговорщиков с рф от ЕС рассматривались глава Евросовета Антониу Кошта, бывшая Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

К переговорам между Украиной и РФ стоит привлечь Европу и США - Зеленский05.06.26, 01:38 • 3376 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Ангела Меркель
Александр Стабб
Франк-Вальтер Штайнмайер
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Германия
Украина