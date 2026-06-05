К переговорам между Украиной и РФ стоит привлечь Европу и США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что к переговорам между Украиной и РФ следует привлечь Европу и США. Об этом Зеленский написал в открытом письме российскому диктатору Владимиру Путину, передает УНН.

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"Поскольку война идет в Европе, и нам в Украине нужны гарантии безопасности, и вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным представляется участие тех, кто действительно может выступить гарантами. Мы считаем, что участие Европы необходимо – тех, кто действительно имеет возможность влиять на ситуацию. Мы считаем, что США должны быть в процессе, и это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира", - написал глава государства.

Он подчеркнул, что линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия, при этом Украина готова прекратить огонь полностью – на время, пока будут длиться переговоры.

И это стандартная практика, которую подтверждают сейчас и обстоятельства вокруг Ирана. Попытка установить реальную тишину – это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите - отметил Зеленский.

Он добавил, что мониторинг прекращения огня по линии остановки могут обеспечить Соединенные Штаты.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину - предложил назначить встречу и определить дату.

В кремле увидели письмо Зеленского и пригласили в москву, путин еще не ознакомился