К переговорам между Украиной и РФ стоит привлечь Европу и США - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский предложил путину привлечь США и ЕС к переговорам о безопасности. Президент инициирует прекращение огня под мониторингом Соединенных Штатов.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что к переговорам между Украиной и РФ следует привлечь Европу и США. Об этом Зеленский написал в открытом письме российскому диктатору Владимиру Путину, передает УНН.
Детали
"Поскольку война идет в Европе, и нам в Украине нужны гарантии безопасности, и вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным представляется участие тех, кто действительно может выступить гарантами. Мы считаем, что участие Европы необходимо – тех, кто действительно имеет возможность влиять на ситуацию. Мы считаем, что США должны быть в процессе, и это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира", - написал глава государства.
Он подчеркнул, что линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия, при этом Украина готова прекратить огонь полностью – на время, пока будут длиться переговоры.
И это стандартная практика, которую подтверждают сейчас и обстоятельства вокруг Ирана. Попытка установить реальную тишину – это лучший старт, чтобы начать говорить друг с другом. Мы считаем, что это будет не просто попыткой, а реальным прекращением огня, если вы этого захотите
Он добавил, что мониторинг прекращения огня по линии остановки могут обеспечить Соединенные Штаты.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину - предложил назначить встречу и определить дату.
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