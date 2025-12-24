Послы Британии, Германии и Франции спели "Щедрик" для украинцев в столичном метро
Киев • УНН
Представители посольств Великобритании, Германии и Франции представили совместное творческое поздравление к зимним праздникам, исполнив легендарную композицию Николая Леонтовича в киевском метро. Запись состоялась на станции "Золотые ворота" с участием украинских музыкантов.
Детали
Запись состоялась на одной из самых красивых станций киевского метрополитена – "Золотые ворота". К дипломатам присоединились профессиональные украинские музыканты из проекта Open Opera Ukraine и Национального дома музыки.
Выбор станции метро для съемок подчеркивает реалии жизни в Украине, где подземка служит одновременно транспортной артерией и надежным укрытием. Совместное исполнение "Щедрика" стало символом поддержки украинской культуры и единства европейских партнеров с Киевом в праздничный период.
