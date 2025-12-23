Глава МИД Германии: прекращение огня в Украине не положит конец российской угрозе

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что россия может использовать потенциальное прекращение огня в Украине для усиления подготовки к нападению на страну НАТО, призывая оборонный альянс быть готовым к такому сценарию, сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

Хотя главный дипломат Германии подчеркнул, что не хочет спекулировать относительно вероятности этого, он сказал: "Я могу лишь посоветовать нам подготовиться к возможности того, что это может произойти".

Он отметил, что НАТО расширяет оборонные структуры, тогда как Германия модернизирует свои вооруженные силы, увеличивая численность войск и оборудования в свете возможного нападения россии.

Но Европа не должна расслабляться, если усилия по достижению прекращения огня в Украине будут успешными, сказал Вадефуль dpa.

Безопасность в Европе еще долго будет зависеть от россии, сказал он, добавив, что москву можно сдерживать только "с позиции силы, единства в рамках альянса и боеспособных вооруженных сил".

"У нас нет причин сокращать наши усилия. Напротив, - сказал министр иностранных дел ФРГ, - Я могу лишь решительно посоветовать не идти на какие-либо уступки во всех этих проектах и планах, потому что только позиция силы приведет к большей безопасности для нас в НАТО, а также для нас в Германии".

Если российская армия достигнет длительного военного успеха в Украине, "это будет представлять серьезную угрозу для НАТО", предупредил Вадефуль.

Он добавил, что по этой причине поддержка Украины остается одним из собственных интересов безопасности Германии.

Министр обороны Германии Борис Писториус в прошлом месяце оценил, что россия может быть способна напасть на страну НАТО на восточном фланге альянса до 2029 года после восстановления ее вооруженных сил.

Надежные гарантии безопасности США для Украины

Вадефуль также подчеркнул важность надежных западных гарантий безопасности для Украины, прежде всего со стороны Соединенных Штатов, на фоне того, как переговоры о прекращении огня в Украине продолжаются.

"Это, естественно, означает обязательства и настоящую готовность со стороны тех, кто обещает поддержать Украину в случае повторного нападения со стороны россии", – сказал Вадефуль агентству dpa.

Министр иностранных дел ФРГ заявил, что "Украина может быть готова пойти на уступки – включая возможные территориальные уступки – только при условии, что они будут сопровождаться надежными гарантиями безопасности со стороны Запада, прежде всего со стороны США".

Европейцы также должны будут внести свой вклад, сказал он.

Как структурированы эти вклады – это то, что "мы обсудим более подробно, как только у нас будет прекращение огня и как только мы увидим, что россия действительно готова серьезно думать о мире", сказал Вадефуль.

Он добавил, что москва представляет себя как готовую к переговорам, но это не то же самое, что настоящая готовность к миру. "Мы еще не видели такого", – сказал Вадефуль.

Мирные переговоры в Майами по поводу войны рф против Украины не привели к прорыву - Politico