Ексклюзив
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35
Голова МЗС Німеччини: припинення вогню в Україні не покладе край російській загрозі

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Росія може використати припинення вогню в Україні для підготовки до нападу на НАТО. Він наголошує на необхідності надійних гарантій безпеки для України, особливо від США, у разі територіальних поступок.

Голова МЗС Німеччини: припинення вогню в Україні не покладе край російській загрозі

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що росія може використати потенційне припинення вогню в Україні для посилення підготовки до нападу на країну НАТО, закликаючи оборонний альянс бути готовим до такого сценарію, повідомляє dpa, пише УНН.

Деталі

Хоча головний дипломат Німеччини наголосив, що не хоче спекулювати щодо ймовірності цього, він сказав: "Я можу лише порадити нам підготуватися до можливості того, що це може статися".

Він зазначив, що НАТО розширює оборонні структури, тоді як Німеччина модернізує свої збройні сили, збільшуючи чисельність військ та обладнання у світлі можливого нападу росії.

Але Європа не повинна розслаблятися, якщо зусилля щодо досягнення припинення вогню в Україні будуть успішними, сказав Вадефуль dpa.

Безпека в Європі ще довго залежатиме від росії, сказав він, додавши, що москву можна стримувати лише "з позиції сили, єдності в межах альянсу та боєздатних збройних сил".

"У нас немає причин скорочувати наші зусилля. Навпаки, - сказав міністр закордонних справ ФРН - Я можу лише рішуче порадити не йти на будь-які поступки в усіх цих проєктах і планах, тому що лише позиція сили призведе до більшої безпеки для нас у НАТО, а також для нас у Німеччині".

Якщо російська армія досягне тривалого військового успіху в Україні, "це становитиме серйозну загрозу для НАТО", попередив Вадефуль.

Він додав, що з цієї причини підтримка України залишається одним із власних інтересів безпеки Німеччини.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус минулого місяця оцінив, що росія може бути здатною напасти на країну НАТО на східному фланзі альянсу до 2029 року після відновлення її збройних сил.

Надійні гарантії безпеки США для України

Вадефуль також наголосив на важливості надійних західних гарантій безпеки для України, перш за все з боку Сполучених Штатів, на тлі того, як переговори щодо припинення вогню в Україні тривають.

"Це, природно, означає зобов'язання та справжню готовність з боку тих, хто обіцяє підтримати Україну у разі повторного нападу з боку росії", – сказав Вадефуль агентству dpa.

Міністр закордонних справ ФРН заявив, що "Україна може бути готова піти на поступки – включаючи можливі територіальні поступки – лише за умови, що вони супроводжуватимуться надійними гарантіями безпеки з боку Заходу, перш за все з боку США".

Європейці також повинні будуть зробити свій внесок, сказав він.

Як структуровані ці внески – це те, що "ми обговоримо більш детально, щойно у нас буде припинення вогню і щойно ми побачимо, що росія справді готова серйозно думати про мир", сказав Вадефуль.

Він додав, що москва презентує себе як готову до переговорів, але це не те саме, що справжня готовність до миру. "Ми ще не бачили такого", – сказав Вадефуль.

Мирні переговори у Маямі щодо війни рф проти України не призвели до прориву - Politico
22.12.25, 13:31

Юлія Шрамко

Політика
Новини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
НАТО
Борис Пісторіус
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна