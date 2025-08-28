$41.400.03
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки"

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Німецькі правоохоронці ідентифікували всіх учасників групи, причетної до вибухів на газопроводах "Північні потоки" у 2022 році. Видано ордери на арешт шести громадян України, одного підозрюваного затримано в Італії.

Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки"

Німецькі правоохоронці встановили особи всіх учасників групи, яку підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі у 2022 році. Про це інформує Tagesschau, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що німецькі слідчі Федеральної поліції, Федерального кримінального відомства (BKA) та Федеральної прокуратури після спільного розслідування, проведеного ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, видали ордери на арешт шести громадян України.

Ще один підозрюваний, за версією слідчих, міг загинути у війні проти росії.

Розслідування перебуває на стадії досудового провадження, Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачення поки не висунула. Діє презумпція невинуватості.

За версією слідчих, диверсійна група складалася із семи осіб, які діяли з орендованої у Ростоку яхти "Andromeda". До складу входили координатор Сергій К., чотири водолази (серед них жінка з київської дайвінг-школи), вибухотехнік та капітан яхти з Одеси. На борту було встановлено чотири бомби з гексогеном та октогеном, обладнані таймерами, які пошкодили три з чотирьох гілок газогонів

- йдеться у дописі.

Одного з підозрюваних – 49-річного Сергія К., якого вважають керівником операції, – минулого тижня затримали в Італії. Він прибув туди з родиною, нібито на відпочинок. За повідомленням італійських ЗМІ, він відкидає звинувачення. Питання його екстрадиції до Німеччини поки не вирішене.

Інший підозрюваний, Всеволод К., міг загинути, воюючи у складі українських військових підрозділів. Його ДНК, зібрана під час навчання у Бундесвері у Вільдфлеккен, збіглася зі зразками, виявленими на "Andromeda".

"Частина команди "Andromeda", за даними слідства, мала прямі зв’язки з українськими спецслужбами чи армією. Чи була це офіційна українська операція, досі не доведено. Можливо, це була група найманців, однак окремі факти свідчать про тісний зв’язок із державою та патріотичні мотиви", - пише Tagesschau.

Нагадаємо

Старший український військовий офіцер, який мав глибокі зв’язки з розвідувальними службами України, зіграв центральну роль у вибуху газопроводу Nord Stream.

Віта Зеленецька

