Президент Чехии: атаки на "Северный поток" могут быть законной целью в войне

Атаки на газопровод "Северный поток" могут быть законной целью в российско-украинской войне, заявил Президент Чехии Петр Павел. Впрочем, отметил, что у него нет доказательств причастности Украины к взрывам "Северного потока". Об этом он сказал в подкасте PoliTalk, пишет Novinky, передает УНН.

Когда ведется вооруженный конфликт, он ведется не только против военных целей, но и против целей стратегического характера. А трубопроводы - это стратегический объект. Если бы целью атаки было прекращение поставок газа и нефти в Европу и денег обратно в Россию, то - и я говорю об этом условно - это было бы законной целью - заявил Петр Павел.

Однако, президент Чехии добавил, что у него нет инкриминирующей четкой информации о том, что за нападением стояла Украина.

Напомним

В деле о взрывах на "Северном потоке" (Nord Stream) генеральный прокурор Германии дошел до этапа первого ордера на арест после расследования. Разыскиваемый человек - украинец.

Советник главы ОП указал на россию в деле о взрывах на газопроводе Nord Stream 2. Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту и не получила от него никаких преимуществ.