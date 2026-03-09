Спасатели завершили разбор завалов разрушенной российской ракетой пятиэтажки в Харькове

Поисково-спасательная операция на месте попадания вражеской ракеты в жилой дом Харькова продолжалась более двух суток и была официально завершена утром 9 марта. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что специалисты ГСЧС метр за метром разбирали тяжелые бетонные конструкции, вывезя более 2400 кубометров строительного мусора с места трагедии. Об этом пишет УНН.

Детали

В результате ночного обстрела погибли 10 человек, среди которых двое детей – 7-летний мальчик и 13-летняя девочка. Еще 16 жителей получили травмы различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних. Глава министерства отметил циничность атаки: "Это был целенаправленный удар. Среди ночи, когда десятки семей – жителей этой пятиэтажки – спали".

Поиск пропавших без вести и идентификация жертв

Несмотря на завершение основной фазы работ, на объекте продолжают работать кинологи, поскольку судьба четырех человек остается неизвестной.

Специалисты также проводят идентификацию фрагментов тел, деблокированных из-под завалов. Всего от российского террора пострадали около двух десятков домов, учебное заведение и многочисленные автомобили жителей района.

Атаки на спасательные подразделения во время работ

Игорь Клименко акцентировал на том, что враг сознательно пытался уничтожить личный состав ГСЧС, совершая повторные удары во время ликвидации последствий. За этот период в Днепре, Харькове и на Полтавщине было уничтожено семь единиц спецтехники спасателей. Министр отметил: "Благодаря обновленным алгоритмам работы личный состав, к счастью, не пострадал", выразив благодарность каждому, кто работал на месте попадания в эти сверхтяжелые дни.

ЦПД: рф распространяет фейк о вине украинской ПВО в гибели 11 человек в Харькове