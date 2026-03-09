Рятувальники завершили розбір завалів зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки у Харкові

Пошуково-рятувальна операція на місці влучання ворожої ракети у житловий будинок Харкова тривала понад дві доби та була офіційно завершена вранці 9 березня. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що фахівці ДСНС метр за метром розбирали важкі бетонні конструкції, вивізши понад 2400 кубометрів будівельного сміття з місця трагедії. Про це пише УНН.

Деталі

Внаслідок нічного обстрілу загинули 10 осіб, серед яких двоє дітей – 7-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Ще 16 мешканців отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема троє неповнолітніх. Очільник міністерства наголосив на цинічності атаки: "Це був цілеспрямований удар. Серед ночі, коли десятки родин – жителів цієї пʼятиповерхівки – спали".

Пошук зниклих безвісти та ідентифікація жертв

Попри завершення основної фази робіт, на об’єкті продовжують працювати кінологи, оскільки доля чотирьох людей залишається невідомою.

Фахівці також проводять ідентифікацію фрагментів тіл, деблокованих з-під завалів. Загалом від російського терору постраждали близько двох десятків будинків, заклад освіти та численні автомобілі мешканців району.

Атаки на рятувальні підрозділи під час робіт

Ігор Клименко акцентував на тому, що ворог свідомо намагався знищити особовий склад ДСНС, здійснюючи повторні удари під час ліквідації наслідків. За цей період у Дніпрі, Харкові та на Полтавщині було знищено сім одиниць спецтехніки рятувальників. Міністр зазначив: "Завдяки оновленим алгоритмам роботи особовий склад, на щастя, не постраждав", висловивши вдячність кожному, хто працював на місці влучання у ці надважкі дні.

