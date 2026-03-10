Кошта назвав рф поки що єдиним бенефіціаром війни на Близькому Сході
Київ • УНН
Голова Євроради заявив, що конфлікт на Близькому Сході допомагає рф фінансувати війну проти України. Увага світу та ресурси відволікаються від Києва.
Голова Європейської ради Антоніу Кошта закликав до дипломатичного вирішення конфлікту на Близькому Сході та попередив, що росія поки що є єдиним бенефіціаром війни, пише УНН з посиланням на dpa.
Деталі
"Європейський Союз підтримує багатостраждальний народ Ірану. Ми підтримуємо його право жити у світі та визначати своє власне майбутнє", - заявив Кошта у вівторок на щорічній зустрічі послів ЄС у Брюсселі.
"Свободи та прав людини не можна досягти за допомогою бомб. Тільки міжнародне право їх захищає", - сказав Кошта.
Захист цивільного населення та ядерна безпека мають вирішальне значення, наголосив він, закликавши уникати подальшої ескалації.
Звертаючись до ширших наслідків бурхливого конфлікту, Кошта заявив, що "поки що у цій війні є лише один переможець: росія".
Війна в Ірані "постійно підриває позиції України, порушуючи міжнародне право", сказав він, натякаючи, як пише видання, "на побоювання, що удари США та Ізраїлю по Ірану можуть його порушити".
москва "отримує нові ресурси для фінансування війни проти України зі зростанням цін на енергоносії", сказав Кошта.
"Вона отримує вигоду з перенаправлення військових сил, які могли б бути спрямовані на підтримку України. І вона виграє від зниження уваги до українського фронту, оскільки конфлікт на Близькому Сході виходить на перший план", - зазначив Кошта.
