Кошта назвав рф поки що єдиним бенефіціаром війни на Близькому Сході

Ексклюзив
11:27 • 3344 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 12289 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
08:20 • 24857 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 43512 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 79368 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 50772 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 56803 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55180 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 33634 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 77745 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Публікації
Ексклюзиви
ЦПД: рпц канонізує загиблих окупантів для виправдання війни проти України10 березня, 03:02 • 7200 перегляди
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 12070 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим06:25 • 27173 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 18147 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко09:07 • 12236 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 12289 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 24857 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 66095 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 69445 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 77745 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 2120 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 22285 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 29859 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 29681 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 30631 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Кошта назвав рф поки що єдиним бенефіціаром війни на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 1922 перегляди

Голова Євроради заявив, що конфлікт на Близькому Сході допомагає рф фінансувати війну проти України. Увага світу та ресурси відволікаються від Києва.

Кошта назвав рф поки що єдиним бенефіціаром війни на Близькому Сході

Голова Європейської ради Антоніу Кошта закликав до дипломатичного вирішення конфлікту на Близькому Сході та попередив, що росія поки що є єдиним бенефіціаром війни, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

"Європейський Союз підтримує багатостраждальний народ Ірану. Ми підтримуємо його право жити у світі та визначати своє власне майбутнє", - заявив Кошта у вівторок на щорічній зустрічі послів ЄС у Брюсселі.

"Свободи та прав людини не можна досягти за допомогою бомб. Тільки міжнародне право їх захищає", - сказав Кошта.

Захист цивільного населення та ядерна безпека мають вирішальне значення, наголосив він, закликавши уникати подальшої ескалації.

Звертаючись до ширших наслідків бурхливого конфлікту, Кошта заявив, що "поки що у цій війні є лише один переможець: росія".

Війна в Ірані "постійно підриває позиції України, порушуючи міжнародне право", сказав він, натякаючи, як пише видання, "на побоювання, що удари США та Ізраїлю по Ірану можуть його порушити".

москва "отримує нові ресурси для фінансування війни проти України зі зростанням цін на енергоносії", сказав Кошта.

"Вона отримує вигоду з перенаправлення військових сил, які могли б бути спрямовані на підтримку України. І вона виграє від зниження уваги до українського фронту, оскільки конфлікт на Близькому Сході виходить на перший план", - зазначив Кошта.

Війна проти Ірану рятує економіку рф через ріст цін на нафту - Politico10.03.26, 12:46 • 1538 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Енергетика
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Ізраїль
Європейський Союз
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран