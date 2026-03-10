Кошта розраховує на продовження чинних і ухвалення нових санкцій проти росії завтра
Київ • УНН
ЄС планує завтра продовжити чинні обмеження та затвердити новий пакет санкцій. Також підтверджено надання Україні позики обсягом 90 мільярдів євро.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта сподівається, що ЄС завтра продовжить санкції проти росії та ухвалить новий пакет, про що заявив у вівторок, 10 березня, на конференції послів країн ЄС, пише УНН.
Ми повинні продовжувати тиснути на росію, щоб вона домовилась про справедливий і міцний мир, прийнятний для України і який не підриває безпеку Європи. Я сподіваюся, що завтра ми схвалимо продовження чинних санкцій і затвердимо наступний пакет
Також голова Євроради зазначив, що "у грудні Єврорада схвалила спільну позику обсягом 90 мільярдів євро, підкріплену бюджетом ЄС, для покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років".
"І ми виконаємо це зобов'язання, взяте на себе всіма лідерами", - наголосив Кошта.
Кошта назвав рф поки що єдиним бенефіціаром війни на Близькому Сході10.03.26, 13:05 • 3008 переглядiв