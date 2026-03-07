До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС и помощи на €90 млрд - Зеленский

$43.810.0050.900.00
ukenru
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 14813 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 32908 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 23536 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 25620 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 44797 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 55283 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 62457 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44572 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 84369 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30381 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1.6м/с
73%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Авиакомпания Катара объявила о нескольких рейсах в Доху, несмотря на закрытое воздушное пространство7 марта, 11:06 • 11911 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 16271 просмотра
NASA впервые изменило орбиту астероида вокруг Солнца - случайно7 марта, 12:54 • 11114 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 13914 просмотра
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу: эксперт объяснил, почему это не противоречит графикам отключений15:20 • 4874 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 48165 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 55129 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 84369 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 52575 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 60269 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Харьков
Реклама
УНН Lite
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 14000 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 16363 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 20277 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 22222 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 22405 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Социальная сеть

До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС и помощи на €90 млрд - Зеленский

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Президент сообщил об отсутствии прогресса по 20-му пакету санкций против РФ. Пакет финансовой помощи на 90 миллиардов евро остается заблокированным.

До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС и помощи на €90 млрд - Зеленский

Президент Владимир Зеленский констатировал отсутствие прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против России, а также отсутствие движения по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро. Об этом он сказал в вечернем обращении, пишет УНН.

До сих пор никакого прогресса нет по 20-му пакету санкций Евросоюза против России за эту войну. Нет движения по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро. И хотя Европа признает, что это для нас жизненно важно, все равно блокирование пакета сохраняется

- заявил глава государства.

Зеленский рассказал, что по этому поводу скоординировал позиции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время субботнего разговора.

В ближайшие дни, по словам Зеленского, "фактически вся следующая неделя будет посвящена совместной работе с европейцами, чтобы решения, которые нужны для защиты Украины, действительно заработали".

Зеленский обсудил с Макроном оборонные потребности Украины, заем в 90 млрд евро и ситуацию на Ближнем Востоке07.03.26, 16:54 • 3826 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Украина