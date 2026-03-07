До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС и помощи на €90 млрд - Зеленский
Киев • УНН
Президент сообщил об отсутствии прогресса по 20-му пакету санкций против РФ. Пакет финансовой помощи на 90 миллиардов евро остается заблокированным.
Президент Владимир Зеленский констатировал отсутствие прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против России, а также отсутствие движения по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро. Об этом он сказал в вечернем обращении, пишет УНН.
До сих пор никакого прогресса нет по 20-му пакету санкций Евросоюза против России за эту войну. Нет движения по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро. И хотя Европа признает, что это для нас жизненно важно, все равно блокирование пакета сохраняется
Зеленский рассказал, что по этому поводу скоординировал позиции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время субботнего разговора.
В ближайшие дни, по словам Зеленского, "фактически вся следующая неделя будет посвящена совместной работе с европейцами, чтобы решения, которые нужны для защиты Украины, действительно заработали".
Зеленский обсудил с Макроном оборонные потребности Украины, заем в 90 млрд евро и ситуацию на Ближнем Востоке07.03.26, 16:54 • 3826 просмотров