Фон дер Ляйен обсудила с Фицо энергетику и средства ЕС для Словакии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что встретилась с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, где стороны обсудили вопросы энергетики, в том числе цены на энергоносители, и возможности разблокирования средств ЕС для Братиславы, пишет УНН.

Сегодня в Париже я встретилась с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Мы обсудили необходимость доступных цен на энергоносители для европейцев, а также сохранение надежных поставок для Словакии и ЕС. На кону наша энергетическая независимость - указала фон дер Ляйен в X.

По ее словам, "это также будет центральной темой нашего будущего саммита ЕС

"Мы также обсудили внедрение NextGenerationEU (фонд восстановления ЕС - ред.) и необходимые шаги, в частности в сфере правосудия, чтобы Словакия могла в полной мере воспользоваться этими инвестициями", - отметила фон дер Ляйен.

Дополнение

Встреча состоялась на фоне угроз Словакии блокировать пакет кредита ЕС для Украины объемом 90 млрд евро на фоне непоставок по нефтепроводу "Дружба", по которому Венгрия и Словакия получают российскую нефть.

