Фон дер Ляєн обговорила з Фіцо енергетику та кошти ЄС для Словаччини
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії та прем'єр Словаччини обговорили ціни на енергоносії та умови отримання інвестицій. Зустріч пройшла на тлі погроз блокування допомоги Україні.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що зустрілася з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, де сторони обговорили питання енергетики, у тому числі ціни на енергоносії, та можливості розблокування коштів ЄС для Братислави, пише УНН.
Сьогодні в Парижі я зустрілася з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Ми обговорили необхідність доступних цін на енергоносії для європейців, а також збереження надійних поставок для Словаччини та ЄС. На кону наша енергетична незалежність
З її слів, "це також буде центральною темою нашого майбутнього саміту ЄС
"Ми також обговорили впровадження NextGenerationEU (фонд відновлення ЄС - ред.) та необхідні кроки, зокрема у сфері правосуддя, щоб Словаччина могла повною мірою скористатися цими інвестиціями", - зазначила фон дер Ляєн.
Доповнення
Зустріч відбулася на тлі погроз Словаччини блокувати пакет кредиту ЄС для України обсягом 90 млрд євро на тлі непоставок нафтопроводом "Дружба", яким Угорщина і Словаччина отримують російську нафту.
