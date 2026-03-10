$43.730.0850.540.36
Ексклюзив
11:27 • 3598 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 12829 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
08:20 • 25190 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 43722 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 79571 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 50865 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 56898 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55224 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 33658 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 77896 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Дипломатка

Фон дер Ляєн обговорила з Фіцо енергетику та кошти ЄС для Словаччини

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Президентка Єврокомісії та прем'єр Словаччини обговорили ціни на енергоносії та умови отримання інвестицій. Зустріч пройшла на тлі погроз блокування допомоги Україні.

Фон дер Ляєн обговорила з Фіцо енергетику та кошти ЄС для Словаччини

Фон дер Ляєн обговорила з Фіцо енергетику та кошти ЄС для Словаччини

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що зустрілася з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, де сторони обговорили питання енергетики, у тому числі ціни на енергоносії, та можливості розблокування коштів ЄС для Братислави, пише УНН.

Сьогодні в Парижі я зустрілася з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Ми обговорили необхідність доступних цін на енергоносії для європейців, а також збереження надійних поставок для Словаччини та ЄС. На кону наша енергетична незалежність

- вказала фон дер Ляєн у X.

З її слів, "це також буде центральною темою нашого майбутнього саміту ЄС

"Ми також обговорили впровадження NextGenerationEU (фонд відновлення ЄС - ред.) та необхідні кроки, зокрема у сфері правосуддя, щоб Словаччина могла повною мірою скористатися цими інвестиціями", - зазначила фон дер Ляєн.

Доповнення

Зустріч відбулася на тлі погроз Словаччини блокувати пакет кредиту ЄС для України обсягом 90 млрд євро на тлі непоставок нафтопроводом "Дружба", яким Угорщина і Словаччина отримують російську нафту.

Фіцо погрожує заблокувати кредит ЄС для України та їде до Брюсселя через зупинку нафтопроводу "Дружба"08.03.26, 17:18 • 5108 переглядiв

Юлія Шрамко

