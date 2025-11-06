ukenru
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Міністерство освіти та науки України запускає пілот політики "Гроші ходять за вчителем", що дозволить 100 тисячам педагогічних працівників самостійно обирати та оплачувати курси підвищення кваліфікації з віртуального рахунку на суму 1500 грн. Реєстрація на платформі "Вектор" розпочнеться у грудні 2025 року, а навчання триватиме до кінця 2026 року.

В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

В Україні стартує пілот політики "Гроші ходять за вчителем" щодо фінансування курсів підвищення кваліфікації для педагогів, повідомили у Міністерстві освіти та науки, роз'яснивши умови і хто може подаватися, пише УНН.

Уже в грудні педагогічні працівники зможуть зареєструватися на платформі "Вектор" для подальшої участі в пілоті політики "Гроші ходять за вчителем".  Відтепер педагог обиратиме курси підвищення кваліфікації та самостійно оплачуватиме їх з віртуального рахунку - уряд ухвалив відповідне рішення

- повідомили у МОН.

Що таке "Гроші ходять за вчителем" 

Це державна політика, що впроваджує новий механізм фінансування професійного розвитку педагогічних працівників. Відтепер держава нараховуватиме фіксовану суму коштів - 1500 грн - безпосередньо на віртуальний рахунок учителя, директора чи заступника директора закладу освіти.

Педагогічний працівник через державну платформу зможе самостійно обирати суб’єкта та програму підвищення кваліфікації відповідно до власних професійних потреб.

Реалізовувати курси на платформі зможе суб’єкт, який відповідатиме вимогам постанови уряду №800 та чиї програми пройдуть верифікацію УІРО. Окрім цього, відтепер постанова передбачає можливість використання коштів на послуги супервізії - професійної підтримки для педагогів.

Детальніше про шлях суб’єктів підвищення кваліфікації тут.

Участь

Нині платформа для професійного розвитку учительства готується до запуску та у грудні стане доступною для користувачів. Проте педагогічні працівники та суб’єкти підвищення кваліфікації можуть ознайомитися з інформацією про політику та залишити свої контакти на інформаційній сторінці: https://vector.uied.gov.ua/ І першими отримувати повідомлення про всі оновлення в межах політики "Гроші ходять за вчителем". 

У пілот набираємо перших 100 тисяч педагогічних працівників. До нього можуть долучитися директори, заступники директорів та вчителі, які працюють у 7–9 класах НУШ та 10 пілотних класах старшої профільної школи у 2026–2027 навчальному році

- зазначили у МОН.

Коли стартує реєстрація та навчання? 

Реєстрація для педагогічних працівників та суб’єктів підвищення кваліфікації розпочнеться у грудні 2025 року. Педагогічні працівники зможуть обирати та оплачувати курси віртуальними коштами з січня-лютого 2026 року і проходитимуть навчання до кінця календарного року. 

Які навчальні програми можуть подавати провайдери в межах пілоту?

У межах пілоту суб’єкти підвищення кваліфікації зможуть створювати та подавати курси за такими напрямами: подолання освітніх втрат, психосоціальна підтримка учнів, реалізація державних стандартів у профільній середній освіті, кар’єрне консультування, формування наскрізних умінь, використання цифрових технологій у навчанні, використання "Scaffold", впровадження інклюзивного навчання тощо (повний перелік тем тут). Усі програми мають бути розроблені на основі типових програм, затверджених МОН, які буде представлено найближчим часом.

Подальші кроки та підтримка

Щоб детально роз’яснити, як працюватиме пілот для кожної з груп учасників, МОН спільно з УІРО оголошує серію інформаційних вебінарів. Реєстрація тут.

Юлія Шрамко

СуспільствоОсвіта
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міністерство освіти і науки України
Україна