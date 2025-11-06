В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

В Украине стартует пилот политики "Деньги ходят за учителем" по финансированию курсов повышения квалификации для педагогов, сообщили в Министерстве образования и науки, разъяснив условия и кто может подаваться, пишет УНН.

Уже в декабре педагогические работники смогут зарегистрироваться на платформе "Вектор" для дальнейшего участия в пилоте политики "Деньги ходят за учителем". Отныне педагог будет выбирать курсы повышения квалификации и самостоятельно оплачивать их с виртуального счета - правительство приняло соответствующее решение - сообщили в МОН.

Что такое "Деньги ходят за учителем"

Это государственная политика, внедряющая новый механизм финансирования профессионального развития педагогических работников. Отныне государство будет начислять фиксированную сумму средств - 1500 грн - непосредственно на виртуальный счет учителя, директора или заместителя директора учебного заведения.

Педагогический работник через государственную платформу сможет самостоятельно выбирать субъекта и программу повышения квалификации в соответствии со своими профессиональными потребностями.

Реализовывать курсы на платформе сможет субъект, который будет соответствовать требованиям постановления правительства №800 и чьи программы пройдут верификацию УИРО. Кроме этого, отныне постановление предусматривает возможность использования средств на услуги супервизии - профессиональной поддержки для педагогов.

Подробнее о пути субъектов повышения квалификации здесь.

Участие

Сейчас платформа для профессионального развития учительства готовится к запуску и в декабре станет доступной для пользователей. Однако педагогические работники и субъекты повышения квалификации могут ознакомиться с информацией о политике и оставить свои контакты на информационной странице: https://vector.uied.gov.ua/ И первыми получать сообщения обо всех обновлениях в рамках политики "Деньги ходят за учителем".

В пилот набираем первых 100 тысяч педагогических работников. К нему могут присоединиться директора, заместители директоров и учителя, работающие в 7–9 классах НУШ и 10 пилотных классах старшей профильной школы в 2026–2027 учебном году - отметили в МОН.

Когда стартует регистрация и обучение?

Регистрация для педагогических работников и субъектов повышения квалификации начнется в декабре 2025 года. Педагогические работники смогут выбирать и оплачивать курсы виртуальными средствами с января-февраля 2026 года и будут проходить обучение до конца календарного года.

Какие учебные программы могут подавать провайдеры в рамках пилота?

В рамках пилота субъекты повышения квалификации смогут создавать и подавать курсы по следующим направлениям: преодоление образовательных потерь, психосоциальная поддержка учащихся, реализация государственных стандартов в профильном среднем образовании, карьерное консультирование, формирование сквозных умений, использование цифровых технологий в обучении, использование "Scaffold", внедрение инклюзивного обучения и т.д. (полный перечень тем здесь). Все программы должны быть разработаны на основе типовых программ, утвержденных МОН, которые будут представлены в ближайшее время.

Дальнейшие шаги и поддержка

Чтобы детально разъяснить, как будет работать пилот для каждой из групп участников, МОН совместно с УИРО объявляет серию информационных вебинаров. Регистрация здесь.