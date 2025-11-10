Родители будут подтверждать факт проведения занятий для детей с особыми образовательными потребностями
В Украине родители будут подтверждать факт проведения психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий для детей с особыми образовательными потребностями. Это стало возможным благодаря изменениям в Порядок и условия предоставления субвенции, внесенным Постановлением КМУ от 29 октября 2025 г. № 1386.
Это стало возможным благодаря изменениям в Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на оказание государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями. Они были внесены Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 октября 2025 г. № 1386.
Теперь родители (другие законные представители) ребенка будут подтверждать факт проведения (предоставления) психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий (услуг) в бумажной или электронной форме.
Кроме того, для оплаты психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий из государственного бюджета выделяется соответствующая субвенция на оказание поддержки лицам с особыми образовательными потребностями, но она обеспечивает лишь 19% от потребности в занятиях детей с ООП. Все остальное обеспечивается за счет средств местных бюджетов.
Эти занятия могут предоставляться как педагогическими работниками учреждений образования, другими педагогическими работниками на условиях гражданско-правовых договоров за счет средств упомянутой выше субвенции, так и специалистами из числа педагогических работников учреждения образования, заявила Лещик.
В частности, речь идет об учителях-дефектологах, которые введены в штат учреждения образования в соответствии с типовыми штатными нормативами учреждений общего среднего образования (за счет средств образовательной субвенции).
Изменения предусматривают фиксирование факта проведения (предоставления) психолого-педагогических и коррекционно-развивающих занятий (услуг). К сведению, журнал ведется в бумажной или в электронной форме ответственными работниками
