Японія передасть Україні понад 7000 одиниць комп'ютерної техніки для фахових коледжів і шкіл
Київ • УНН
Українські коледжі та школи отримають десктопи, ноутбуки та інтерактивні панелі від JICA. Допомога охопить 382 заклади в межах програми відновлення.
Японія передає Україні понад 7000 одиниць комп'ютерної техніки, зокрема персональні комп’ютери, інтерактивні панелі, ноутбуки для 382 фахових коледжів і шкіл. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки, передає УНН.
382 фахові коледжі та школи України отримають сучасне комп’ютерне та мультимедійне обладнання в межах Програми екстреного відновлення, яку реалізують уряд України та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) за участю Міністерства освіти і науки України
Зокрема, передбачено постачання понад 7 000 одиниць комп’ютерної техніки, а саме:
- 3920 персональних комп’ютерів (десктопів);
- 1747 інтерактивних панелей;
- 1422 ноутбуків для забезпечення дистанційної роботи
педагогів на прифронтових територіях.
У МОН додали, що Японія вже реалізувала низку проєктів в Україні, зокрема передала:
- сільськогосподарське обладнання (трактори, плуги,
сівалки, борони) для 12 професійних коледжів (2024 рік);
- трактори для 12 фахових аграрних коледжів (2025
рік);
- понад 1 мільйон примірників підручників
мовно-літературної галузі для учнів 5 класу НУШ (2024 рік);
- комп’ютерне, мультимедійне та інше обладнання для 85
цифрових освітніх центрів (2024 рік).
