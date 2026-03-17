Японія передасть Україні понад 7000 одиниць комп'ютерної техніки для фахових коледжів і шкіл

Київ • УНН

 • 1384 перегляди

Українські коледжі та школи отримають десктопи, ноутбуки та інтерактивні панелі від JICA. Допомога охопить 382 заклади в межах програми відновлення.

Японія передає Україні понад 7000 одиниць комп'ютерної техніки, зокрема персональні комп’ютери, інтерактивні панелі, ноутбуки для 382 фахових коледжів і шкіл. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки, передає УНН.

Деталі

382 фахові коледжі та школи України отримають сучасне комп’ютерне та мультимедійне обладнання в межах Програми екстреного відновлення, яку реалізують уряд України та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) за участю Міністерства освіти і науки України

- йдеться в повідомленні.

Зокрема, передбачено постачання понад 7 000 одиниць комп’ютерної техніки, а саме:

  • 3920 персональних комп’ютерів (десктопів);
    • 1747 інтерактивних панелей;
      • 1422 ноутбуків для забезпечення дистанційної роботи педагогів на прифронтових територіях.

        У МОН додали, що Японія вже реалізувала низку проєктів в Україні, зокрема передала:

        • сільськогосподарське обладнання (трактори, плуги, сівалки, борони) для 12 професійних коледжів (2024 рік);
          • трактори для 12 фахових аграрних коледжів (2025 рік);
            • понад 1 мільйон примірників підручників мовно-літературної галузі для учнів 5 класу НУШ (2024 рік);
              • комп’ютерне, мультимедійне та інше обладнання для 85 цифрових освітніх центрів (2024 рік).

                Кабінет міністрів України ухвалив рішення для вчасного забезпечення закладів освіти підручниками. Воно передбачає вдосконалення системи від планування до завчасної доставки книжок та дворічне планування з річною апробацією підручників.

