Графики отключений электроэнергии
Япония передаст Украине более 7000 единиц компьютерной техники для профессиональных колледжей и школ

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

Украинские колледжи и школы получат десктопы, ноутбуки и интерактивные панели от JICA. Помощь охватит 382 учреждения в рамках программы восстановления.

Япония передает Украине более 7000 единиц компьютерной техники, в частности персональные компьютеры, интерактивные панели, ноутбуки для 382 профессиональных колледжей и школ. Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает УНН.

382 профессиональных колледжа и школы Украины получат современное компьютерное и мультимедийное оборудование в рамках Программы экстренного восстановления, которую реализуют правительство Украины и Японское агентство международного сотрудничества (JICA) при участии Министерства образования и науки Украины

В частности, предусмотрена поставка более 7 000 единиц компьютерной техники, а именно:

  • 3920 персональных компьютеров (десктопов);
    • 1747 интерактивных панелей;
      • 1422 ноутбука для обеспечения дистанционной работы педагогов на прифронтовых территориях.

        В МОН добавили, что Япония уже реализовала ряд проектов в Украине, в частности передала:

        • сельскохозяйственное оборудование (тракторы, плуги, сеялки, бороны) для 12 профессиональных колледжей (2024 год);
          • тракторы для 12 профессиональных аграрных колледжей (2025 год);
            • более 1 миллиона экземпляров учебников языково-литературной отрасли для учащихся 5 класса НУШ (2024 год);
              • компьютерное, мультимедийное и другое оборудование для 85 цифровых образовательных центров (2024 год).

                Кабинет министров Украины принял решение для своевременного обеспечения учебных заведений учебниками. Оно предусматривает совершенствование системы от планирования до заблаговременной доставки книг и двухлетнее планирование с годовой апробацией учебников.

