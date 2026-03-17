Япония передаст Украине более 7000 единиц компьютерной техники для профессиональных колледжей и школ

Япония передает Украине более 7000 единиц компьютерной техники, в частности персональные компьютеры, интерактивные панели, ноутбуки для 382 профессиональных колледжей и школ. Об этом сообщает Министерство образования и науки, передает УНН.

Детали

382 профессиональных колледжа и школы Украины получат современное компьютерное и мультимедийное оборудование в рамках Программы экстренного восстановления, которую реализуют правительство Украины и Японское агентство международного сотрудничества (JICA) при участии Министерства образования и науки Украины - говорится в сообщении.

В частности, предусмотрена поставка более 7 000 единиц компьютерной техники, а именно:

3920 персональных компьютеров (десктопов);

1747 интерактивных панелей;

1422 ноутбука для обеспечения дистанционной работы педагогов на прифронтовых территориях.

В МОН добавили, что Япония уже реализовала ряд проектов в Украине, в частности передала:

сельскохозяйственное оборудование (тракторы, плуги, сеялки, бороны) для 12 профессиональных колледжей (2024 год);

тракторы для 12 профессиональных аграрных колледжей (2025 год);

более 1 миллиона экземпляров учебников языково-литературной отрасли для учащихся 5 класса НУШ (2024 год);

компьютерное, мультимедийное и другое оборудование для 85 цифровых образовательных центров (2024 год).

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение для своевременного обеспечения учебных заведений учебниками. Оно предусматривает совершенствование системы от планирования до заблаговременной доставки книг и двухлетнее планирование с годовой апробацией учебников.