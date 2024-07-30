Президент Финляндии Александр Стубб положительно оценил стратегию президента Украины Владимира Зеленского о включении России в предстоящий Саммит мира, отмечая, что Украина занимает значительно более сильную позицию, чем несколько месяцев назад.

Об этом он сказал в интервью изданию Le Monde, пишет УНН.

Детали

На вопрос об оценке высказанного президентом Украины Владимиром Зеленским желания включить Россию в будущий мирный саммит, президент Финляндии ответил следующее:

«Зеленский правильно разыгрывает свои карты. С самого начала он хотел иметь инициативу в процессе обсуждения. Теперь мяч на поле России. Украина и Зеленский находятся в гораздо более сильной позиции, чем были два месяца назад».

По его словам Украина обеспечена необходимой техникой, оборудованием и бюджетами для удержания своих позиций. Он говорит, что Украина уже не находится в ситуации «отчаяния», в котором она была весной с блокированием американской помощи, и трудностями Европы с доставкой техники в Киев.

Российского прорыва также нет. По данным нашей разведки, россия не наступает, а ее потери еще больше, чем раньше. путин думал, что Запад устанет от войны. Он думал, что может дождаться американских выборов. Но он ошибался - сказал Стубб.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский ставил задачу, чтобы в ноябре был полностью готов план для второго Саммита мира. Он считает также, что представители россии должны быть на втором Саммите мира.