Эксклюзив
14:29
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
14:10
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
14:05
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
12:54
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
11:49
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
18 ноября, 07:59
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
18 ноября, 07:00
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства

Киев • УНН

 • 9938 просмотра

Украина рискует потерять стратегические международные контракты из-за решения бывшего главы Госавиаслужбы Александра Бильчука относительно ограниченных сертификатов летной годности вертолетов типа Ми. Новое руководство работает над обновлением документа ДС-10 для восстановления соответствия международным стандартам и сохранения авиационной отрасли.

Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства

Украина оказалась на грани потери стратегически важных международных контрактов, обеспечивающих стабильную прибыль, валютные поступления в госбюджет, рабочие места. Причиной стало решение бывшего главы Государственной авиационной службы Украины Александра Бильчука, который изменил подход к сопровождению ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТВ и ввел ограниченный формат сертификатов летной годности, чем создал опасную ситуацию. Почему это произошло, какие угрозы несет и как можно исправить ситуацию, разбирался УНН. 

С 2024 года ныне уже уволенный глава Государственной авиационной службы Александр Бильчук ввел практику массовой выдачи сертификатов "restricted SAS" на вертолеты типа Ми-8МТВ. Выдача таких сертификатов со временем поставила под угрозу участие украинских вертолетов в международных операциях. 

Причина в том, что в мировой авиационной практике этот формат используется для воздушных судов, которые больше не имеют полноценного сопровождения, таких, которые работают до полного износа или конкретное количество лет до прекращения работы, но временно допускаются к ограниченной эксплуатации по специальным требованиям безопасности. Такие сертификаты никогда не рассматривались как равноценная замена стандартным документам летной годности, необходимым для регулярной или коммерческой эксплуатации техники в международной воздушной среде. Кроме того, они не соответствуют реальному статусу украинских вертолетов типа Ми-8МТВ. 

Во времена руководства Государственной авиационной службой Бильчуком, "restricted SAS" стали использоваться как полноценный сертификат для всей линейки вертолетов типа Ми-8МТВ, несмотря на то, что украинские предприятия обладают всеми компетенциями для обеспечения полного цикла технического обслуживания и сопровождения ремонтной документации. 

Такое решение Бильчука привело к нарушению устоявшейся практики сертификации и фактически вывело технику за пределы принятых международных авиационных стандартов. В таком виде сертификаты неприемлемы для использования в миссиях ООН и не соответствуют требованиям ИКАО, что создает риски пересмотра, а в отдельных случаях — и полной остановки сотрудничества с украинскими операторами.

Обнаружив это, и.о. главы Госавиаслужбы Даниил Меньшиков объявил о начале комплексной работы над обновлением документа ДС-10 – ключевого нормативного акта, определяющего порядок эксплуатации вертолетов и самолетов советского происхождения на территории Украины. Как указано в официальном заявлении регулятора, работа над обновлением ДС-10 имеет не формальный, а стратегический характер. 

"Необходимость актуализации ДС-10 обусловлена тем, что отдельные решения, принятые предыдущим руководством Государственной авиационной службы Украины, привели к отклонению от национальных процедур сопровождения и сертификации вертолетов типа Ми-8МТВ. А также — к применению ограниченных сертификатов летной годности, предусмотренных процедурой SAS, введенной для воздушных судов, задействованных в международных миссиях."

Поэтому сейчас работа сконцентрирована на том, чтобы восстановить прозрачные и понятные правила сопровождения документации и повысить уровень доверия к украинской авиационной системе в глазах международных партнеров. Регулятор также подчеркивает, что безопасность полетов и соблюдение международных требований остаются безусловными приоритетами, а все дальнейшие изменения будут публичными и прозрачными.

Отметим, для отрасли это имеет не только технические, но и серьезные экономические последствия. Ведь вертолеты типа Ми-8МТВ – это значительная часть инженерной и производственной экосистемы Украины. Вокруг их обслуживания сформировалась целая индустрия, включающая рабочие места на государственных и частных предприятиях, производство комплектующих, логистические и ИТ-сервисы, налоги и технологии. 

Кроме того, международные контракты много лет обеспечивали стабильный доход, который позволял авиационным предприятиям инвестировать в собственное развитие, содержать высококвалифицированных специалистов и поддерживать конкурентоспособность украинской авиации на глобальном рынке.

Потеря международных контрактов стала бы серьезным ударом, особенно в условиях войны, когда авиационная отрасль и так работает в сверхсложных условиях из-за закрытого воздушного пространства и ограниченных внутренних возможностей для развития. 

Учитывая последствия отхода от устоявшейся практики, новое руководство Госавиаслужбы заявило о намерении вернуться к логике ДС-10 – документа, созданного для упорядочивания эксплуатации техники советского происхождения в украинской юрисдикции. Его нормы определяют, кто именно должен сопровождать ремонтную документацию, каким образом принимаются решения о сертификации и как обеспечивается непрерывность технической поддержки. Отказ от этих устоявшихся процедур вызвал хаос, который теперь приходится быстро и системно исправлять.

Возвращение к полноценному нормативному регулированию и соответствию сертификации стандартам международной авиации является ключевым условием сохранения международных контрактов украинских авиационных предприятий. Это определит не только судьбу отдельных контрактов, но и будущее украинской вертолетной отрасли, ее инженерной школы и позиций Украины на мировом рынке авиационных услуг. В ситуации, когда каждое рабочее место и каждая технологическая компетенция имеют значение для обороноспособности государства, эти решения становятся вопросом не только экономической, но и национальной безопасности.

Лилия Подоляк

