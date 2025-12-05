"Бережіть себе": рятувальники евакуювали ще двох мешканців з Дружківки на Донеччині
Київ • УНН
Евакуаційна група "Фенікс" ДСНС України вивезла двох мешканців з міста Дружківка Донецької області. Ситуація в регіоні залишається напруженою через щоденні російські атаки.
Евакуаційна група "Фенікс" ДСНС України продовжує вивозити людей з небезпечних районів Донеччини. Про це йдеться у повідомленні групи в Telegram, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що напередодні рятувальники евакуювали з міста Дружківка двох мешканців.
Ситуація в області залишається напруженою: населені пункти щоденно піддаються російським атакам, які створюють пряму загрозу життю та здоров’ю людей
Рятувальники закликали кожного не зволікати з евакуацією, берегти себе та своїх рідних.
Нагадаємо
Станом на початок грудня обов'язкова евакуація триває у шести прифронтових областях України. На Донеччині залишається 424 дитини, а на Харківщині – 243 дитини, яких необхідно евакуювати.
