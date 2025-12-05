$42.200.13
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56 • 9650 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 13221 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 24703 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 22379 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 36070 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 21120 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 21308 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 21530 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 30077 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
"Бережіть себе": рятувальники евакуювали ще двох мешканців з Дружківки на Донеччині

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Евакуаційна група "Фенікс" ДСНС України вивезла двох мешканців з міста Дружківка Донецької області. Ситуація в регіоні залишається напруженою через щоденні російські атаки.

"Бережіть себе": рятувальники евакуювали ще двох мешканців з Дружківки на Донеччині

Евакуаційна група "Фенікс" ДСНС України продовжує вивозити людей з небезпечних районів Донеччини. Про це йдеться у повідомленні групи в Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що напередодні рятувальники евакуювали з міста Дружківка двох мешканців.

Ситуація в області залишається напруженою: населені пункти щоденно піддаються російським атакам, які створюють пряму загрозу життю та здоров’ю людей

- йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали кожного не зволікати з евакуацією, берегти себе та своїх рідних.

Нагадаємо

Станом на початок грудня обов'язкова евакуація триває у шести прифронтових областях України. На Донеччині залишається 424 дитини, а на Харківщині – 243 дитини, яких необхідно евакуювати.

Не лише Донбасс: Україна розпочинає обов'язкову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької області - Мінрозвитку24.11.25, 17:50 • 3953 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Дружківка
Донецька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна