"Берегите себя": спасатели эвакуировали еще двух жителей из Дружковки в Донецкой области
Киев • УНН
Эвакуационная группа "Феникс" ГСЧС Украины вывезла двух жителей из города Дружковка Донецкой области. Ситуация в регионе остается напряженной из-за ежедневных российских атак.
Эвакуационная группа "Феникс" ГСЧС Украины продолжает вывозить людей из опасных районов Донецкой области. Об этом говорится в сообщении группы в Telegram, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что накануне спасатели эвакуировали из города Дружковка двух жителей.
Ситуация в области остается напряженной: населенные пункты ежедневно подвергаются российским атакам, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей
Спасатели призвали каждого не медлить с эвакуацией, беречь себя и своих родных.
Напомним
По состоянию на начало декабря обязательная эвакуация продолжается в шести прифронтовых областях Украины. В Донецкой области остается 424 ребенка, а в Харьковской области – 243 ребенка, которых необходимо эвакуировать.
