"Берегите себя": спасатели эвакуировали еще двух жителей из Дружковки в Донецкой области

Эвакуационная группа "Феникс" ГСЧС Украины продолжает вывозить людей из опасных районов Донецкой области. Об этом говорится в сообщении группы в Telegram, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что накануне спасатели эвакуировали из города Дружковка двух жителей.

Ситуация в области остается напряженной: населенные пункты ежедневно подвергаются российским атакам, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей - говорится в сообщении.

Спасатели призвали каждого не медлить с эвакуацией, беречь себя и своих родных.

Напомним

По состоянию на начало декабря обязательная эвакуация продолжается в шести прифронтовых областях Украины. В Донецкой области остается 424 ребенка, а в Харьковской области – 243 ребенка, которых необходимо эвакуировать.

