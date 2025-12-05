"Берегите себя": спасатели эвакуировали еще двух жителей из Дружковки в Донецкой области

$42.200.13
49.230.04
ukenru
20:25 • 4892 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 9824 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 13298 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 24802 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 22429 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 36112 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 21138 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21316 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21537 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 30088 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
99%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия и еще 11 стран выступили против возвращения украинских детей: в МИД приветствовали резолюцию ООН4 декабря, 16:04 • 3574 просмотра
Нацсовет расширил перечень заблокированных российских медиасервисов – теперь в списке 56 сайтов, телеканалов и онлайн-кинотеатров4 декабря, 16:05 • 3100 просмотра
ССО уничтожили группу оккупантов в Донецкой области, включая африканского наемника, пытавших местного жителяVideo4 декабря, 16:22 • 4970 просмотра
путина назвали "морально ответственным" за смерть женщины, отравленной в Солсбери4 декабря, 16:35 • 3092 просмотра
Турция вызвала дипломатов рф и Украины из-за атак на суда в Черном море4 декабря, 17:19 • 3376 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 24800 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 28009 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 36112 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 43374 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 69364 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Татьяна Бережная
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 12987 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 26237 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 27633 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 72425 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 75189 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Дипломатка

"Берегите себя": спасатели эвакуировали еще двух жителей из Дружковки в Донецкой области

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Эвакуационная группа "Феникс" ГСЧС Украины вывезла двух жителей из города Дружковка Донецкой области. Ситуация в регионе остается напряженной из-за ежедневных российских атак.

"Берегите себя": спасатели эвакуировали еще двух жителей из Дружковки в Донецкой области

Эвакуационная группа "Феникс" ГСЧС Украины продолжает вывозить людей из опасных районов Донецкой области. Об этом говорится в сообщении группы в Telegram, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что накануне спасатели эвакуировали из города Дружковка двух жителей.

Ситуация в области остается напряженной: населенные пункты ежедневно подвергаются российским атакам, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей

- говорится в сообщении.

Спасатели призвали каждого не медлить с эвакуацией, беречь себя и своих родных.

Напомним

По состоянию на начало декабря обязательная эвакуация продолжается в шести прифронтовых областях Украины. В Донецкой области остается 424 ребенка, а в Харьковской области – 243 ребенка, которых необходимо эвакуировать.

Не только Донбасс: Украина начинает обязательную эвакуацию детей из опасных районов Запорожской области - Минразвития24.11.25, 17:50 • 3953 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Дружковка
Донецкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина