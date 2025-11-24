Не только Донбасс: Украина начинает обязательную эвакуацию детей из опасных районов Запорожской области - Минразвития

Украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации детей из отдельных населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей, где ситуация остается опасной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Детали

Состоялось заседание Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий и реагированию на массовое перемещение населения. Мероприятие провел заместитель главы Минразвития Алексей Рябикин.

В ведомстве отметили, что эвакуация будет осуществляться вместе с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями. После выезда семьям будет предложен перечень областей для дальнейшего размещения, и они смогут самостоятельно выбрать направление, которое считают наиболее комфортным и безопасным, отметили в Минразвития.

Также там отметили, что сейчас продолжается эвакуация подопечных учреждений-интернатов Запорожской области в соответствующие учреждения в более безопасные регионы Украины.

С 1 июня по 21 ноября 2025 года эвакуировано более 129 тысяч человек, среди них более 15 тысяч детей и более 4 тысяч человек с ограниченной мобильностью. Эвакуация проводилась из Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей - добавили в Минразвития.

Напомним

