Не лише Донбасс: Україна розпочинає обов'язкову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької області - Мінрозвитку

$42.270.11
48.700.19
ukenru
16:43 • 2512 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 7524 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
14:30 • 11842 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 14689 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 22687 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 23286 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 15660 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 13551 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11561 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9792 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
77%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 31582 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 27611 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі24 листопада, 08:21 • 21281 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"24 листопада, 10:50 • 20925 перегляди
Стрілянина між батьками у львівській школі: поранений один чоловік, діти не постраждали – Садовий24 листопада, 10:55 • 15206 перегляди
Публікації
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto17:21 • 72 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:47 • 22711 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
13:20 • 23302 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 41497 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 67083 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Руслан Стефанчук
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 27767 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 31746 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 42435 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 52860 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 54411 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Financial Times

Не лише Донбасс: Україна розпочинає обов'язкову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької області - Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 1404 перегляди

Українська влада ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію дітей з небезпечних районів Донецької та Запорізької областей. Евакуація відбувається разом з батьками, з можливістю самостійного вибору регіону для подальшого розміщення.

Не лише Донбасс: Україна розпочинає обов'язкову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької області - Мінрозвитку

Українська влада ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію дітей із окремих населених пунктів Донецької та Запорізької областей, де ситуація залишається небезпечною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

Відбулося засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та реагування на масове переміщення населення. Захід провів заступник голови Мінрозвитку Олексій Рябикін.

У відомстві зазначили, що евакуація здійснюватиметься разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками. Після виїзду сім’ям буде запропоновано перелік областей для подальшого розміщення, і вони зможуть самостійно обрати напрямок, який вважають найбільш комфортним та безпечним, зазначили в Мінрозвитку.

Також там зазначили, що наразі триває евакуація підопічних закладів-інтернатів Запорізької області до відповідних установ у більш безпечні регіоні України.

З 1 червня до 21 листопада 2025 року евакуйовано понад 129 тисяч людей, серед них більш ніж 15 тисяч дітей та понад 4 тисячі осіб з обмеженою мобільністю. Евакуація проводилася з Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей

- додали в Мінрозвитку.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що інформація російських "ЗМІ" про нібито прибуття військових КНДР на Запорізький напрямок не має підтвердження.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Херсонська область