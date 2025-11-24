Не лише Донбасс: Україна розпочинає обов'язкову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької області - Мінрозвитку

Українська влада ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію дітей із окремих населених пунктів Донецької та Запорізької областей, де ситуація залишається небезпечною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Відбулося засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та реагування на масове переміщення населення. Захід провів заступник голови Мінрозвитку Олексій Рябикін.

У відомстві зазначили, що евакуація здійснюватиметься разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками. Після виїзду сім’ям буде запропоновано перелік областей для подальшого розміщення, і вони зможуть самостійно обрати напрямок, який вважають найбільш комфортним та безпечним, зазначили в Мінрозвитку.

Також там зазначили, що наразі триває евакуація підопічних закладів-інтернатів Запорізької області до відповідних установ у більш безпечні регіоні України.

З 1 червня до 21 листопада 2025 року евакуйовано понад 129 тисяч людей, серед них більш ніж 15 тисяч дітей та понад 4 тисячі осіб з обмеженою мобільністю. Евакуація проводилася з Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей