Не лише Донбасс: Україна розпочинає обов'язкову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької області - Мінрозвитку
Київ • УНН
Українська влада ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію дітей з небезпечних районів Донецької та Запорізької областей. Евакуація відбувається разом з батьками, з можливістю самостійного вибору регіону для подальшого розміщення.
Українська влада ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію дітей із окремих населених пунктів Донецької та Запорізької областей, де ситуація залишається небезпечною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Деталі
Відбулося засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та реагування на масове переміщення населення. Захід провів заступник голови Мінрозвитку Олексій Рябикін.
У відомстві зазначили, що евакуація здійснюватиметься разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками. Після виїзду сім’ям буде запропоновано перелік областей для подальшого розміщення, і вони зможуть самостійно обрати напрямок, який вважають найбільш комфортним та безпечним, зазначили в Мінрозвитку.
Також там зазначили, що наразі триває евакуація підопічних закладів-інтернатів Запорізької області до відповідних установ у більш безпечні регіоні України.
З 1 червня до 21 листопада 2025 року евакуйовано понад 129 тисяч людей, серед них більш ніж 15 тисяч дітей та понад 4 тисячі осіб з обмеженою мобільністю. Евакуація проводилася з Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що інформація російських "ЗМІ" про нібито прибуття військових КНДР на Запорізький напрямок не має підтвердження.