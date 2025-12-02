$42.340.08
12:35 • 964 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 8990 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 10878 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 10458 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 13071 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 45294 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 46417 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58212 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 48612 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 44654 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
В прифронтовых областях Украины продолжается обязательная эвакуация: в Донецкой области остается 424 ребенка

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Обязательная эвакуация продолжается в шести прифронтовых областях Украины. В Донецкой области остается 424 ребенка, а в Харьковской – 243 ребенка, которых необходимо эвакуировать.

В прифронтовых областях Украины продолжается обязательная эвакуация: в Донецкой области остается 424 ребенка

Обязательная эвакуация продолжается в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев во время брифинга о состоянии эвакуации из прифронтовых регионов, пишет УНН.

Сейчас в Донецкой области остается эвакуировать 424 ребенка, в Харьковской – 243, в Днепропетровской – 26, в Запорожской – 11. К эвакуации привлечены специально созданные группы полиции и спасателей, в частности 24 группы Нацполиции "Белый ангел"

- рассказал Сергеев.

Помимо эвакуации, правоохранители оказывают домедицинскую помощь и доставили в больницы около тысячи раненых и больных граждан. Опыт работы Донецких эвакуационных групп был распространен и на другие регионы.

Деятельность эвакуационных подразделений происходит в условиях повышенной опасности. Только за последний месяц зафиксировано шесть обстрелов эвакуационных групп полиции: пять в Донецкой области и один в Запорожье.

Кроме "Белых ангелов", в зоне боевых действий работают 26 спасательно-эвакуационных групп "Феникс" ГСЧС Украины. Они обеспечены бронированными автомобилями и специальным снаряжением для эвакуации гражданского населения из опасных территорий.

Напомним

Украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации детей из опасных районов Донецкой и Запорожской областей. Эвакуация происходит вместе с родителями, с возможностью самостоятельного выбора региона для дальнейшего размещения.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Херсонская область