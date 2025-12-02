В прифронтовых областях Украины продолжается обязательная эвакуация: в Донецкой области остается 424 ребенка

Обязательная эвакуация продолжается в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев во время брифинга о состоянии эвакуации из прифронтовых регионов, пишет УНН.

Сейчас в Донецкой области остается эвакуировать 424 ребенка, в Харьковской – 243, в Днепропетровской – 26, в Запорожской – 11. К эвакуации привлечены специально созданные группы полиции и спасателей, в частности 24 группы Нацполиции "Белый ангел" - рассказал Сергеев.

Помимо эвакуации, правоохранители оказывают домедицинскую помощь и доставили в больницы около тысячи раненых и больных граждан. Опыт работы Донецких эвакуационных групп был распространен и на другие регионы.

Деятельность эвакуационных подразделений происходит в условиях повышенной опасности. Только за последний месяц зафиксировано шесть обстрелов эвакуационных групп полиции: пять в Донецкой области и один в Запорожье.

Кроме "Белых ангелов", в зоне боевых действий работают 26 спасательно-эвакуационных групп "Феникс" ГСЧС Украины. Они обеспечены бронированными автомобилями и специальным снаряжением для эвакуации гражданского населения из опасных территорий.

Напомним

Украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации детей из опасных районов Донецкой и Запорожской областей. Эвакуация происходит вместе с родителями, с возможностью самостоятельного выбора региона для дальнейшего размещения.