"Стейк може бути лише з м'яса": Європейський парламент проголосував за заборону м'ясних термінів для вегетаріанських продуктів

Рішення ще має бути узгоджене з державами-членами ЄС, хоча деякі, такі як Франція, вже прийняли кілька відповідних указів. Передає УНН із посиланням на l'Opinion.



Деталі

Термін "вегетаріанський стейк" під загрозою скасування.

Європейський парламент у Страсбурзі проголосував за заборону того, щоб щоб вегетаріанські замінники м'яса в майбутньому називалися бургерами, шніцелями та ковбасами.

За відповідну зміну законодавства більшістю голосів проголосували ультраправі фракцій, а також частина консервативної фракції.

355 голосами проти 247 депутати Європарламенту підтримали пропозицію правих щодо заборони таких термінів, як "вегетаріанський стейк" та "вегетаріанський бургер". - вказують ЗМІ.

Рішення не є остаточним, оскільки воно тепер буде винесено на обговорення 27 країнами ЄС.

Доповнення

Уряд Франції вже прийняв кілька відповідних указів у 2022, а потім у 2024 році, заборонивши стейки, ескалопи або шинку з рослинних інгредієнтів, які можуть викликати плутанину у споживачів. Слід зазначити, що відповідні укази були скасовані Європейським судом у 2024 році.

Нагадаємо

Нове чотиримісячне дослідження показало ефективніше схуднення на веганській дієті порівняно з середземноморською. Учасники на веганській дієті втратили в середньому 5 кг.