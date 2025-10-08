"Стейк може бути лише з м'яса": Європейський парламент проголосував за заборону м'ясних термінів для вегетаріанських продуктів
Київ • УНН
Європейський парламент у Страсбурзі проголосував за заборону називати вегетаріанські замінники м'яса бургерами, шніцелями та ковбасами. Рішення ще має бути узгоджене з державами-членами ЄС.
Рішення ще має бути узгоджене з державами-членами ЄС, хоча деякі, такі як Франція, вже прийняли кілька відповідних указів. Передає УНН із посиланням на l'Opinion.
Деталі
Термін "вегетаріанський стейк" під загрозою скасування.
Європейський парламент у Страсбурзі проголосував за заборону того, щоб щоб вегетаріанські замінники м'яса в майбутньому називалися бургерами, шніцелями та ковбасами.
За відповідну зміну законодавства більшістю голосів проголосували ультраправі фракцій, а також частина консервативної фракції.
355 голосами проти 247 депутати Європарламенту підтримали пропозицію правих щодо заборони таких термінів, як "вегетаріанський стейк" та "вегетаріанський бургер".
Рішення не є остаточним, оскільки воно тепер буде винесено на обговорення 27 країнами ЄС.
Доповнення
Уряд Франції вже прийняв кілька відповідних указів у 2022, а потім у 2024 році, заборонивши стейки, ескалопи або шинку з рослинних інгредієнтів, які можуть викликати плутанину у споживачів. Слід зазначити, що відповідні укази були скасовані Європейським судом у 2024 році.
Нагадаємо
