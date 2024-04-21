В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества

В Мариуполе российские оккупанты демонтировали памятный знак, который был установлен в центре города, в честь 500-летия украинского казачества. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Россияне разрушили еще один памятник в Мариуполе. Опять - с упоминанием Украины. Памятник на площади Рынок, с упоминанием о том, что Мариуполь основан от казацкой крепости Демонтировали. Пока не вывезли, но вопрос времени рассказал Петр Андрющенко.

Дополнение

По данным городского совета Мариуполя, памятный знак запорожским казакам Кальмиусской паланки был установлен на месте сторожевого поста Кальмиус - центра той самой Кальмиусской паланки - к 500-летию украинского казачества.

Знак имеет памятные надписи и узнаваемыми печатями Запорожской Сечи, в центре Казацкого сквера в центральной части Мариуполя неподалеку от Драмтеатра. Его установили более 30 лет назад.

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