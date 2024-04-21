В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mariupolМариуполь
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
  •  100665 просмотра

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  178180 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  260375 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  158207 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  128200 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  100260 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102284 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207203 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237079 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233238 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества

В оккупированном Мариуполе российские силовики демонтировали памятный знак в честь 500-летия украинского казачества.

Война •   •  10031 просмотра
В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества

Энергетики вернули свет всем жителям Одесской области после непогоды

Энергетики восстановили электроснабжение всех 14 000 домохозяйств в Одесской области после того, как непогода вызвала перебои в электроснабжении, сообщает ДТЭК.

Общество •   •  10393 просмотра
Энергетики вернули свет всем жителям Одесской области после непогоды

В Шри-Ланке гоночная машина въехала в толпу зрителей

Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках Fox Hill Super Cross 2024 в Шри-Ланке, убив 7 и ранив более 20 человек.

спорт •   •  10429 просмотра
В Шри-Ланке гоночная машина въехала в толпу зрителей

В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший

На окраине Харькова произошел взрыв, в результате которого один гражданский мужчина получил осколочные ранения ног средней степени тяжести.

Общество •   •  13529 просмотра
В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший

россияне хотят захватить Часов Яр под 9 мая, но защитники рассчитывают отразить это наступление благодаря своевременным поставкам оружия - Зеленский

Президент сказал, что россия намерена захватить Часов Яр под свой праздник 9 мая, но Украина рассчитывает выстоять и отразить наступление благодаря своевременной поставке оружия.

Война •   •  16472 просмотра
россияне хотят захватить Часов Яр под 9 мая, но защитники рассчитывают отразить это наступление благодаря своевременным поставкам оружия - Зеленский

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за угрозы взрыва

Аэропорт Кишинева за два дня дважды эвакуировали из-за угрозы взрыва. Вчерашняя тревога оказалась ложной, сегодня проверка продолжается.

Новости Мира •   •  13901 просмотра
Пассажиров эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за угрозы взрыва

Нацполиция показала видео задержания отца и сына-военнослужащих, которые убили полицейского в Винницкой области

Полиция задержала отца и сына-военнослужащих, которые убили одного полицейского и ранили другого в Винницкой области. Их нашли в заброшенном здании в Одесской области, где они планировали сбежать за границу.

Криминал и ЧП •   •  16475 просмотра
Нацполиция показала видео задержания отца и сына-военнослужащих, которые убили полицейского в Винницкой области

Первой внучке Брюса Уиллиса исполнился год: родители показали первые фото девочки

Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, отпраздновала первый день рождения своей дочери Луэтты и поделилась праздничными фотографиями в Instagram.

УНН Lite •   •  19117 просмотра
Первой внучке Брюса Уиллиса исполнился год: родители показали первые фото девочки

За сутки произошло 65 боевых столкновений с врагом, россияне нанесли 4 ракетных и 37 авиационных ударов - Генштаб

Враг пытается атаковать на разных направлениях, больше всего штурмов на Новопавловском, Авдеевском, Бахмутском и Лиманском.

Война •   •  20693 просмотра
За сутки произошло 65 боевых столкновений с врагом, россияне нанесли 4 ракетных и 37 авиационных ударов - Генштаб

США могут направить военную помощь, включая ракеты ATACMS, в Украину уже на следующей неделе - сенатор

Соединенные Штаты могут начать отправлять в Украину ракеты большой дальности ATACMS и другое военное оборудование до конца следующей недели, заявил председатель комитета по вопросам разведки Сената США Марк Уорнер.

Война •   •  20229 просмотра
США могут направить военную помощь, включая ракеты ATACMS, в Украину уже на следующей неделе - сенатор